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Mavi ışık hastası 'Poyraz bebek' sünnet oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 12:12 | Son Güncelleme

'MAVİ ışık' diye tabir edilen 'Crigler Najjar' hastalığı nedeniyle günde 10-12 saat arasında ışık tedavisi görürken, babasından yapılan karaciğer nakli ile hayata tutunan ve kamuoyunda 'Poyraz bebek' olarak bilinen Poyraz Ergün (5), sünnet oldu.

Mavi ışık hastası 'Poyraz bebek' sünnet oldu

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) - 'MAVİ ışık' diye tabir edilen 'Crigler Najjar' hastalığı nedeniyle günde 10-12 saat arasında ışık tedavisi görürken, babasından yapılan karaciğer nakli ile hayata tutunan ve kamuoyunda 'Poyraz bebek' olarak bilinen Poyraz Ergün (5), sünnet oldu. Ergün ailesi, Poyraz'ın bu günlerini gördükleri için çok mutlu olduklarını söyledi.
Antalya'da Servet- Zeliha Ergün çiftinin 4 Kasım 2014 tarihinde dünyaya gelen bebekleri Poyraz'a, doğumundan 3 gün sonra dünyada yaklaşık 200 bebekte görülen 'mavi ışık' hastalığı olarak bilinen 'Crigler-Najjar teşhisi konuldu. Her gün mavi ışık alabilmesi için babası Servet Ergün tarafından sanayide yaptırılan mavi ışık düzeneğiyle evde tedavi edilmeye çalışılan Poyraz bebek, dramının kamuoyuna yansımasının ardından hastaneye yatırıldı.
Birçok gönüllü, hastalığı nedeniyle ten rengi sarı olan Poyraz bebeğe karaciğerinin bir kısmını vermek istedi. Ancak vericilerin hiçbirinin karaciğeri nakle uygun bulunmadı.
105 kilo olması nedeniyle verici olamayan ve spor ile diyet sayesinde 95 kiloya düşen baba Servet Ergün'ün karaciğerinden 1 Eylük 2015 tarihinde alınan parça, İstanbul Memorial Hastanesi'nde oğluna başarıyla nakledildi.
Karaciğerin uyum sağlamasıyla sağlığına kavuşan Poyraz bebek, bugün Antalya'da özel bir hastanede sünnet oldu. Poyraz bebek, operasyonun ardından taburcu edilerek, evine gönderildi.
MAVİ IŞIKLA HAYATA TUTUNDU
Oğlunun erkekliğe ilk adımını attığı günleri görünce çok mutlu olduklarını söyleyen malulen emekli baba Servet Ergün, "Poyraz doğduktan üç gün sonra rahatsızlandı. Hemen hastaneye gittik. Maalesef Poyraz'ın dünyada 200 kişide bir görülen bir hastalığı olduğunu öğrendik. Bununla ilgili oğlumu hayata tutmak için mavi ışık yaptım. Bir müddet mavi ışıkta kaldı. Daha sonra benden alınan karaciğer ile hayata tutundu şimdi çok şükür güzel günler gördük. Poyraz bugün sünnet oldu. Sağlık durumu gayet iyi" diye konuştu.
'ŞÜKÜR BUGÜNLERİ DE GÖRDÜK'
Poyraz'ın sağlık takibinin Akdeniz Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından yapıldığını belirten baba Ergün, "Bir gün bir hayal kurarsın hiçbiri gerçek olmaz ama bir gerçek yaşarsın hiçbir hayale sığmaz. Şükürler olsun ki bu günleri gördük. Ne mutlu bize" dedi.
'HİÇ HAYAL EDEMEZDİM'
Ev hanımı anne Zeliha Ergün da "Poyraz'ın bugünlerini gördük çok şükür. Poyraz'ın bugünlere geleceğini hiç hayal edemezdim. Çok zorluklar atlattık. Ne mutlu bize" diye konuştu. Poyraz ise "Hastaneye gittik. Sünnet oldum. Canım acıdı, ağladım" dedi.

FOTOGRAFLI

Mavi ışık hastası 'Poyraz bebek' sünnet olduMavi ışık hastası 'Poyraz bebek' sünnet olduMavi ışık hastası 'Poyraz bebek' sünnet olduMavi ışık hastası 'Poyraz bebek' sünnet oldu

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