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"Mavi ışık" hastası Poyraz’dan erkekliğe ilk adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 17:19 | Son Güncelleme

Antalya’da babası tarafından sanayi sitesinde yaptırılan fototerapi cihazı ile "mavi ışık" tedavisi gören ve yine babasından nakledilen karaciğer ile yaşama tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sağlığına kavuşup, sünnet oldu.Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde doğumundan üç gün sonra 200 çocukta bir görülen "crigler najjar" hastalığı teşhisi konulan, mavi ışık veren fototerapi cihazının maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle babasının sanayi sitesinde yaptırdığı cihazla mavi ışık tedavisi gören ve babasından gerçekleştirilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan Poyraz Ergün için sünnet töreni düzenlendi.Annesi Zeliha ve baba Servet Ergün ile özel bir hastaneye gelen Poyraz Ergün, sünnet edildi.

Antalya’da babası tarafından sanayi sitesinde yaptırılan fototerapi cihazı ile "mavi ışık" tedavisi gören ve yine babasından nakledilen karaciğer ile yaşama tutunan 5 yaşındaki Poyraz Ergün sağlığına kavuşup, sünnet oldu.
Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde doğumundan üç gün sonra 200 çocukta bir görülen "crigler najjar" hastalığı teşhisi konulan, mavi ışık veren fototerapi cihazının maliyetinin yüksek oluşu nedeniyle babasının sanayi sitesinde yaptırdığı cihazla mavi ışık tedavisi gören ve babasından gerçekleştirilen karaciğer dokusuyla sağlığına kavuşan Poyraz Ergün için sünnet töreni düzenlendi.
Annesi Zeliha ve baba Servet Ergün ile özel bir hastaneye gelen Poyraz Ergün, sünnet edildi. Sünnetin ardından taburcu olan Ergün, evinde dinlenmeye başladı.
Yaşadığı mutluluğun anlatılamayacağını dile getiren Servet Ergün, “Sarılık hastalığı diye gittiğimiz hastanede oğluma ‘crigler najjar’ hastası teşhisi konuldu. Bir müddet hastanede tuttuk ama enfeksiyon nedeniyle çıkarmak zorunda kaldık. Tedavisi için mavi ışığa ihtiyacımız vardı, cihaz çok pahalı olunca sanayide arkadaşıma mavi ışık cihazı yaptırdım. 17 gün mavi ışıkta tuttum. Karaciğer nakli olması gerektiği belirtildi ve ülke genelinden 62 kişi Poyraz’a karaciğerini verebileceğini söyledi. Yapılan testler uyumsuz 1.5 ayda 14 kilo verdim ve benden karaciğer parçası alınarak oğluma nakledildi” dedi.

"Poyraz sağlıklı"
Poyraz’ın sağlık durumunun çok iyi olduğunu kaydeden Servet Ergün, “Normal çocuklar gibi sağlıklı sadece günde 2 kez ilaç kullanıyor. Zor günlerden bugünlere geldik. Bir gün bir hayal kurarsan gerçek olmaz ama bir gün bir gerçek yaşarsın hiçbir hayale sığmaz. Oğlumun yaşadığı zorlukları herkes gördü. Oğluma destek veren herkesten Allah razı olsun” ifadelerine yer verdi.

"Sarılıp uyudu"
Oğlunun mavi ışıktan kurtulup kendisine sarılıp yatmasının en büyük mutluluğu olduğunu anımsatan Servet Ergün, bugün de Muratpaşa Belediyesinin destekleriyle Poyraz’ın sünnetini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Anne Zeliha Ergün ise oğlunun sağlığına kavuşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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