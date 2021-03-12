'Mavi ışık' uyarısı: Sadece göze zarar vermiyor kansere de neden oluyor

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Sezer Hacıağaoğlu, Mavi ışığın aslında her yerde bulunduğuna dikkati çekerek, “Güneş ışığı, her ışığın dalga boyu ve enerjisine bağlı olarak farklı renk tonları içerir. Görünür ışıklardan en yüksek enerjiye ve en kısa dalga boyuna sahip olan ışık ise mavi ışıktır. Mavi ışık aslında her yerdedir. Açık havada; gün ışığı, kapalı ortamlarda ise LED aydınlatma, bilgisayar, akıllı telefonlar, tabletler neredeyse tüm teknolojik cihazlar mavi ışık yayar” şeklinde konuştu.

ERKEKLERDE PROSTAT KADINLAR MEME KANSERİ RİSKİ

Son zamanlarda popülerliği artan mavi ışığın insan sağlığı için tamamen zararlı anlamına gelmediğini belirten Dr. Hacıağaoğlu, “Gündüz maruz kaldığımız mavi ışık insanların uyku-uyanıklık döngüsünün oluşmasına katkı sağlar. Gece teknolojik aletlerin yaydığı mavi ışık ise bu döngüyü bozabilmekte ve uyku problemlerine, gün içi yorgunluklara neden olabilmektedir. Ayrıca insan gözü mavi ışığı filtrelemekte yeterli değildir ve maruz kaldığımız mavi ışığın tamamı gözün sinir tabakası olan retinaya ulaşmaktadır. Bu yüzden ‘aşırı mavi ışık maruziyeti’ uzun dönemde kalıcı retina hasarı oluşturabilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar mavi ışığın yalnızca göze etkili olmadığını; erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanserini arttırıcı etkilerinin bile olabildiğini göstermektedir” dedi.