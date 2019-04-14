"Mavi ışıklarımızla umut olmaya gönüllüyüz"

Çalışmalarda zamanla yarışan ekipler, kısa sürede kurtardıkları yaralıları ambulans ve UMKE araçlarıyla hastaneye sevk etti.

Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından Van Gölü sahilindeki Çitören mevkisinde Ağrı, Bitlis, Hakkari ve Muş'tan gelen 25 UMKE personeli, 3 gün boyunca soğuk havada dayanıklılık ve disiplin testlerine tabi tutuldu.

Deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra boğulma, mahsur kalma, trafik kazası ve kaybolma gibi olaylarda da görev yapan Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE Bölge Koordinatörlüğü, bünyesindeki sağlık çalışanlarına 4 gün teorik, 3 gün uygulamalı eğitim verdi.

NECAT HAZAR - Van'da, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Bölge Koordinatörlüğünce 25 gönüllüye deprem, sel, çığ ve trafik kazası gibi olaylara daha hızlı ve doğru müdahale edebilmeleri amacıyla teorik ve pratik eğitim verildi.

"Yorucu fakat yararlı bir eğitim oldu. Bu eğitim, trafik kazalarından tutun depreme, sele kadar aklınıza gelebilecek her türlü olağanüstü durumlarda en zor koşullarda sağlık hizmeti sunabilmek için veriliyor. Türkiye özellikle deprem konusunda büyük sıkıntılar yaşadı. Burada verdiğimiz eğitimlerle arkadaşlar gerçek olaylara çok daha iyi müdahale edebilecekler."

Eğitime katılanların tamamının 90 puan üzerinde aldıklarını ifade eden Mahmutoğlu, şunları kaydetti:

Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu ise eğitimin zorlu bir parkurda gerçekleştirildiğini anlattı.

Eğitime katılan tüm personelin disiplin ve dayanıklılık testinden geçirildiğini belirten Sünnetçioğlu, "UMKE, gönüllülük esasına dayandığı için buradaki insanlar fedakarca çalışıyor. Ailelerini bırakıp insanlara faydalı olmaya çalışıyorlar. Allah afet vermesin ama, olası bir duruma karşı ekibin hazır olmasından mutluyuz." dedi.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede görevli UMKE personeli için gerçekleştirdikleri bir haftalık eğitimi başarıyla tamamladıklarını söyledi.

- "Vatan için bir şeyler yapmak gerekiyor"

Muş Devlet Hastanesi yoğun bakım hemşiresi ve UMKE gönüllüsü Sibel Sağlık da insanlara faydalı olmak amacıyla ekipte yer almak istediğini söyledi.

UMKE'nin gönüllülük istediğini vurgulayan Sağlık, "Vatan için bir şeyler yapmak gerekiyor. Bizim sağlıkçı olarak yapabileceğimiz tek iş UMKE'ye katılmak. Karanlığın başladığı yerde mavi ışıklarımızla umut olmaya gönüllüyüz." dedi.

Bitlis Devlet Hastanesi acil sağlık memuru Cengiz Güzelçin ise acil servisin dışında da insanlara faydalı olmak istediğinin altını çizerek, "Ben de deprem ve sel gibi afetlerde yardım etmek istiyordum. Eğitimler zorlu geçiyor ama bir hayata dokunacağım bilinciyle bu zorluklar kayboluyor." diye konuştu.

