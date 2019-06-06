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Mavi kapak toplayan dede ve torunun sosyal medya hesabı çalındı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 14:10 | Son Güncelleme

HESABI GERİ VERDİ Eskişehir'de topladıkları plastik mavi kapaklarla 220 engelliye tekerlekli sandalye sağlayan Halit Aydoğan (73) ile torunu Melike Sarıtaş'ın (17) kimliği belirsiz kişilerce çalınan 77 bin takipçili sosyal medya hesabı, medyada çıkan haberlerin ardından geri verildi.

HESABI GERİ VERDİ
Eskişehir'de topladıkları plastik mavi kapaklarla 220 engelliye tekerlekli sandalye sağlayan Halit Aydoğan (73) ile torunu Melike Sarıtaş'ın (17) kimliği belirsiz kişilerce çalınan 77 bin takipçili sosyal medya hesabı, medyada çıkan haberlerin ardından geri verildi. Melike Sarıtaş, çalındı haberlerinin yayınlanmasının ardından 3 bin lira talep eden kişinin hesap şifrelerini herhangi bir şey talep etmeden geri verdiğini söyledi. Sarıtaş, "Hesabımızın çalındı haberinden sonra çalan kişi herhangi bir şey talep etmeden hesabı geri verdi. Ancak ben çalan kişinin bulunmasını ve hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Bu nedenle şikayetimden vazgeçmeyeceğim" dedi.
Halit Aydoğan ise hesabın geri alınmasına çok sevindiğini belirterek, kapak toplamaya ve engelli bireylere yardımcı olmaya devam edeceklerini söyledi.

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