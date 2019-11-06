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Mavi kapak toplayarak, ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye hediye etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 17:05 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da ayağı kırılan annesi Elif Şen'i (59) tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için hastaneye götürmekte sıkıntı yaşayan ve daha sonra mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ulaştırmaya başlayan Belma Şen (38), 3'üncü tekerlekli sandalyesini İsmail Yaman'a (44) hediye etti.

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA) - ÇANKIRI'da ayağı kırılan annesi Elif Şen'i (59) tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için hastaneye götürmekte sıkıntı yaşayan ve daha sonra mavi kapak toplayarak ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye ulaştırmaya başlayan Belma Şen (38), 3'üncü tekerlekli sandalyesini İsmail Yaman'a (44) hediye etti.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde yaşayan Belma Şen'in annesi Elif Şen, geçen Mart ayında evden çıkarken dengesine kaybederek yere düştü. Düşme sonucu sol ayağı kırılan Elif Şen, hastanede tedaviye alındı. Parçalı kırık nedeniyle ameliyat edilerek ayağı alçıya alınan Şen, 4 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu oldu. Belma Şen, 40 günlük tedavi sürecinde tekerlekli sandalye olmadığı için annesini kontrole götürmekte zorlandı. Belma Şen, hastaneden geçici olarak aldıkları tekerlekli sandalye ile annesini hastaneye götürebildi. Yaşadıkları bu dönemden çok etkilenen Belma Şen, annesinin tedavi sürecinden sonra engellilere tekerlekli sandalye alabilmek için mavi kapak toplamaya başladı.

'SOKAK SOKAK GEZİP KAPAK TOPLUYOR'

Annesinin ayağının 40 gün alçıda kaldığını ve bu süreçte hep tekerlekli sandalye kullandıklarını belirten Belma Şen, "Annemi tekerlekli sandalye ile gezdirirken, 'bu işi ihtiyaç sahipleri için de yapmam gerekir' diye düşündüm. Çünkü tekerlekli sandalye olmadan annemi kontrollere götüremedik. Böylece mavi kapakları toplamaya başladım. Annem ve babam da bana destek vermeye başladı. Topladığım kapakları Çankırı'daki geri dönüşüm fabrikasına teslim ediyorum" dedi. Sokaklarda gezip mavi kapak ve pet şişe topladığını belirten Şen, topladığı kapaklar sayesinde 3'üncü tekerlekli sandalyeyi alarak, ihtiyaç sahibi İsmail Yaman'a ulaştırdı.

ENGELSİZ HAYAT SAĞLAMAK İSTİYORUM

Bugüne kadar yaklaşık 2 ton mavi kapak topladığını belirten Şen, "Ben hala yoldan, parklardan çöp demeden kapak topluyorum. 1 kilograma yaklaşık 900 adet kapak gidiyor. 1 kiloyu bile toplamak çok zor. Ben bugüne kadar hiç vazgeçmedim. Bundan sonra da herkesten yardım bekliyorum. Sesimi daha çok kesime duyurmak istiyorum. Daha çok engelli vatandaşlarımıza, kardeşlerimize engelsiz bir hayat sağlamak istiyorum. Bizlerde birer engelli adayıyız, bizlerin de ihtiyacı olabilir. Sağlığım yerindeyken ihtiyaç sahiplerine yardım etmek istiyorum ve bu yüzden herkesten bana bol bol kapak teslim etmelerini istiyorum" diye konuştu.

Yaklaşık 30 yıl sigara içtikten sonra damar tıkanıklığı nedeniyle sağ ayağı diz kapağının altından kesilen İsmail Yaman ise, tekerlekli sandalye için Belma Şen'e teşekkür etti. Evli ve 2 çocuk sahibi Yaman, sigara içenlerin de sigarayı bırakmalarını isteyerek, “Yardımseverlerden Allah razı olsun, gerçekten iyi bir iş yapıyorlar teşekkür ederim. Damar tıkanıklığı nedeniyle geçen Eylül ayı içinde ayağım kesildi. Sigara içenlere sesleniyorum. Sigarayı bırakın, sigara insanı içten içe yiyor. Yaklaşık 30 yıl sigara içtim" dedi.

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