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Mavi kapaklar 79 yaşındaki Nazlı teyzenin umudu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:43 | Son Güncelleme

Eskişehir’de 12 yıldır topladıkları mavi kapaklar ile engelli vatandaşların umudu olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, mavi kapak toplayarak aldıkları 217.

Mavi kapaklar 79 yaşındaki Nazlı teyzenin umudu oldu

Eskişehir’de 12 yıldır topladıkları mavi kapaklar ile engelli vatandaşların umudu olan 73 yaşındaki Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş, mavi kapak toplayarak aldıkları 217. tekerlekli sandalyeyi 79 yaşındaki Nazlı Güngörler’e teslim ettiler.
Türkiye’de mavi kapak denilince akla gelen dede Halit Aydoğan ve torunu Melike Sarıtaş bir ihtiyaç sahibinin daha yüzünü güldürmeyi başardı. Mavi kapaklar sayesinde 217. tekerlekli sandalyelerini alan dede-torunun adresi bu sefer Eskişehir’in Yeşilyurt Köyünde yaşayan ve kemik erimesi rahatsızlığı olan Nazlı Güngörler oldu. 79 yaşındaki Nazlı teyzeye yaşama azmi vererek umut ışığı olan yardımsever dedenin torunu Melike Sarıtaş, bir tek mavi kapağın bile kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Sarıtaş; "Yeşilyurt Köyü’ne gidip Nazlı teyzemize dedem ile birlikte sandalyesini kavuşturduk. Nazlı teyzemizin maalesef kemik erimesi var. Durup dururken kemikleri kırılıyor. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Daha önce sandalyesi olmayan teyzemiz yeşil köyüne çıkıp biraz hava almak istese bile mümkün olmuyordu. Sandalyesine kavuşunca çok mutlu oldu, eşi de çok sevindi. Duaları sayesinde başımızı yastığa rahat koyacağız. İnşallah bizim masmavi umutlarımız sayesinde Nazlı teyzemiz yemyeşil köyünde huzurlu ve mutlu gezecek. Bir kapak bile bizim için çok değerli. Damlaya damlaya göl oluyor ve bu gölde tüm ihtiyaç sahipleri huzur buluyor. Allah destek veren herkesten razı olsun" diye konuştu.

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