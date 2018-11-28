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"Mavi kapak"lar ile binlerce engellinin yüzünü güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 12:03 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işleten Abdulkadir Zeki Gülmez, 2012'den bu yana öğrencilerin desteğiyle topladığı plastik mavi kapaklarla ve iş adamlarının katkılarıyla aldığı akülü ile tekerlekli sandalyelerle 8 bin 686 engellinin yaşamını kolaylaştırdı - Yardım çalışmaları il sınırlarını aşan Gülmez, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Mardin, Adıyaman, Şırnak, Siirt ve Hatay ile Suriye'nin Türkmendağı bölgesinde binlerce engellinin yüzünü güldürdü - Abdulkadir Zeki Gülmez: " 6 yılda 8 bin 611 manuel, 75 de elektrikli ve akülü araba verdik. Bunun mutluluğunu yaşadık" - "Önemli olan kalplerin engelli olmamasıdır. Vücudun herhangi bir yerindeki sıkıntılar bir şekilde geçebiliyor"

İSMAİL HAKKI DEMİR - Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işleten Abdulkadir Zeki Gülmez, 6 yılda öğrencilerin desteğiyle topladığı plastik mavi kapaklarla ve iş adamlarının katkılarıyla aldığı akülü ve tekerlekli sandalyelerle 8 bin 686 engellinin yaşamını kolaylaştırdı.

Hacı Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören bir öğrenci, okulda kantin işletmeciliği yapan Gülmez'den, geçirdiği kaza sonucu felç olan babasına akülü tekerlekli sandalye almak için mavi kapak toplamasına destek olmasını istedi.

Öğrenciye yardımcı olmak için kapak toplamaya başlayan ve kampanyayı il geneline yaymayı başaran Gülmez, öğrencilerle birlikte kısa sürede 2 ton kapak toplayarak aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi aileye hediye etti.

Öğrencinin ailesinin yaşadığı mutluluk, Gülmez için uzun soluklu bir kampanyanın da başlangıcı oldu.

İşinden artakalan zamanları mavi kapak toplamaya ayıran Gülmez, il genelindeki tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak binlerce plastik kapak topladı.

Gülmez, bu kapaklar karşılığında geri dönüşüm firmalarından aldığı 8 bin 686 tekerlekli sandalyeyi, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Siirt ve Hatay ile Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki engellilere ulaştırarak onların yüzünü güldürdü.

Abdulkadir Zeki Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce bir öğrencinin babasının yüzündeki mutluluk ve gözündeki ışıkla bıkmadan, usanmadan mavi kapak topladıklarını söyledi.

Unutulmaya yüz tutmuş yardımlaşma geleneğini yaşatmak adına başladıkları bu hikayenin büyük bir heyecan ve aşkla devam ettiğini dile getiren Gülmez, öğrencilerin yanı sıra Valiliğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kantincilerin, lokanta ve kafelerin de desteğini gördüğünü belirtti.

- "Her 100 kilogram kapağa bir tekerlekli sandalye"

Her bir engelliye sandalye hediye ettiklerindeki mutluluğun, kendilerini daha çok çalışmaya yönlendirdiğini dile getiren Gülmez, şunları dile getirdi:

"6 yılda 8 bin 611 manuel, 75 de elektrikli ve akülü araba verdik. Bunun mutluluğunu yaşadık. Bize bu mutluluğu yaşatan öğrenci kardeşlerimizin, duyarlı vatandaşlarımızın ellerinden öpüyorum. Çünkü bu mavi kapağın doğa, iyilik ve güzellik boyutunun tarifi mümkün değil. Önemli olan kalplerin engelli olmamasıdır. Vücudun herhangi bir yerindeki sıkıntılar bir şekilde geçebiliyor."

Gülmez, plastik kapakları toplayarak tabiata ve çevreye de faydaları olduğunu belirterek, çalışmalarından haberdar olan iş adamlarının da engellilere ulaştırmaları için kendilerine tekerlekli sandalye bağışında bulunduğunu anlattı.

Gülmez, 2012'den bu yana bir futbol sahasını doldurabilecek binlerce plastik kapak topladıklarını ve her 100 kilogram kapak karşılığında, geri dönüşüm firmalarından bir tekerlekli sandalye aldıklarını söyledi.

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