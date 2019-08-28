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Mavi kapaklar teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim’ sosyal medya grubunun öncülük ettiği proje kapsamında toplanan kapaklar Engelliler Derneği’ne teslim edildi.Grup yöneticisi Kısmet Sağlam, “Geçtiğimiz aylarda grup olarak başlatmış olduğumuz mavi kapak projesinin toplanan kapakları Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik’e teslim edildi.

Mavi kapaklar teslim edildi

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde ‘ihtiyacın olmayanı ihtiyacı olana verelim’ sosyal medya grubunun öncülük ettiği proje kapsamında toplanan kapaklar Engelliler Derneği’ne teslim edildi.
Grup yöneticisi Kısmet Sağlam, “Geçtiğimiz aylarda grup olarak başlatmış olduğumuz mavi kapak projesinin toplanan kapakları Engelliler Derneği Başkanı İsmail Çelik’e teslim edildi. Okullarda, kahvelerde, bina girişlerinde, sokak kenarlarında ve pet şişeler içinde projeye destek veren zaten kendileri projeden önce de toplayan bir sürü insanın emeği var. Bu kapakları toplayıp bodrumunda biriktiren, yüklemesini taşımasını tek başına yapan Ahmet İpek amcama ayrıca teşekkür ederim. Sürece destek veren Fatma İpek, Emre Köse, Emine Öztürk ve Gülşehri Gülmen olmak üzere ismini sayamadığım bir sürü insan hepinize teşekkür ederim. Proje sürekli olarak devam edecek. Bunun için topladığımız kapakları biriktirebileceğimiz bir depo alanına ihtiyacımız var. İnşallah bu konuya da bir çözüm bulacağız.
Bu kapaklar tekerlekli sandalye olarak ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımıza hediye edilecek” dedi.

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