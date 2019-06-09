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Mavi kapaklar umut olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

MERSİN'de Barbaros Ortaokulu öğrencilerinin geri dönüşebilen atıkların çöp olmadığına dikkat çekmek için 'Ne kadar çok kapak, o kadar engelsiz yaşam' sloganı ile hayata geçirdiği 'Mavi Kapak Projesi' tamamlandı.

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de Barbaros Ortaokulu öğrencilerinin geri dönüşebilen atıkların çöp olmadığına dikkat çekmek için 'Ne kadar çok kapak, o kadar engelsiz yaşam' sloganı ile hayata geçirdiği 'Mavi Kapak Projesi' tamamlandı. Öğrenciler, proje kapsamında topladıkları yaklaşık 85 bin mavi kapağı Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'ne bağışlayarak bir bedensel engelliyi akülü araç sahibi yapacak. Merkez Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi kapsamında geri dönüşebilen atıkların çöp olmadığına dikkat çekmek için hayata geçirdiği proje son buldu. Mavi Kapak adı verilen proje kapsamında öğrenciler, 'Ne kadar çok kapak, o kadar engelsiz yaşam' sloganı ile kapak topladı. Toplanan kapaklar yine öğrenciler ve öğretmenler tarafından tasnif edilerek ayrıştırıldı. Yaklaşık 85 bin mavi kapak Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'ne bağışlanarak bir bedensel engelli akülü araç sahibi yapılacak. Proje koordinatörü Sosyal Bilgiler Öğretmeni Ebru Timuçin, okul olarak sosyal bilgiler dersinde çevrenin önemine sürekli olarak dikkat çektiklerini belirterek, "5/B sınıf ile başlattığımız mavi kapak projemizde geri dönüştürülebilir ürünlerin çöp olmadığını onların tekrar hayata dönmesi gerektiğini vurgulamak istedik. Bu proje ile öğrencilerimiz büyük bir sorumluluk alarak, çevreye karşı duyarlı, vicdan sahibi bireyler olduklarını hepsi gösterdi. Onların her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi. 85 binin üzerinde kapak toplandığını ifade eden Ebru Timuçin, "Öğrencilerimiz eldiven takarak bu kapakları lokantalardan, sahilden, hatta okulumuzun çöp bidonlarından topladı. Topladığımız ortalama 85 bin kapak için Türkiye Omurilik Felçliler Derneği ile irtibata geçtik. Onlara kargolayacağız. Mersin Barbaros Ortaokulu adına temin edilen akülü aracı ihtiyaç sahibi bedensel engelliye ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Okul Müdürü Memet Evran da çevreye katkı ve geri dönüşüme dikkat çekmek için projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilerine teşekkür etti. Proje ile önemli bir görev üstlenen öğrenciler de hem çevre için farkındalık yaratmak, hem de bir engelliye destek olmanın mutluluklarını yaşadıklarını dile getirerek, atılan her atığın çöp olmadığını söyledi.

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