Mavi Kart nedir? Mavi Kart'tan kimler yararlanabilir?

Doğduğunda Türk vatandaşı olan ancak sonradan kendi isteği ile izne tabi tutularak, Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve bu kişilerin vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarının alabildiği bu Mavi Kart, değerli kağıtlar kapsamındadır. Mavi Kart nedir? Mavi Kart nasıl alınır? İşte tüm detaylar.
Doğumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve bu kişilerin Anayasa’da yer alan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi tarafından belirtilen altsoylarının aldığı ve yine aynı maddede belirtilen haklardan yararlanabileceğini gösteren yasal belgedir. Bu belge, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili kanun hükmünce resmi bir kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır. Kart sahibi kişiler, kanunda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarının sahip olduğu hakları aynı şekilde kullanabilirler. Bu karta sahip kişilere, yabancılar için uygulanan kısıtlayıcı hükümler, milli güvenlik ve kamu düzenine dair çok özel durumlar dışında uygulanmaz.
Alınan bu belge, yeni kayıt, değiştirme, doğum, yenileme veya kayıp gibi farklı nedenlerle aynı kanunun 9 ve 10’uncu maddesinde belirtilen başvuru makamları tarafından yeniden düzenlenebilir.
Evlenme boşanma gibi her türlü nüfus olaylarında, Mavi Kart kütüğünde kaydı olan kişiler, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarı gereğince, ilgili değişiklikleri, yurt dışında dış temsilciliklere yurt içinde ise, ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.
Ebeveynleri Mavi Kart Kütüğünde kayıtlı olan çocuklar için ise, yine ebeveynlerinin onların adına başvuru yapmaları durumunda çocuklar için de ayrı kartı çıkarmaları mümkündür.
Bu kart, Anayasa’da yer alan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin 7. Fıkrasında yer alan hüküm gereğince değerli kağıtlar kapsamında yer aldığı için kimlik belgesi olarak kullanılabilir ve kartın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.
Yine bu karta sahip olan kişiler, nüfus kayıt örneği ile işlem yapabilmektedir. Bunun için işlem yaptıracak kişinin nüfus kayıt örneği ile birlikte uyruğuna sahip olduğu yabancı devletten aldığı kimlik belgesini de ibraz etmek zorundadır. Nüfus kayıt örneği ise, e-Devlet üzerinden, ilçe nüfus müdürlüklerinden veya il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinden alınabilir. Bu belgenin geçerlilik süresi ise 30 gündür.
Kartın kaybedilmesi durumunda yeni kart çıkarıldığı anda eski kart hükmünü kaybedecektir. Ancak kartını kaybeden kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıplarında olduğu gibi emniyet birimlerine durumu bildirmesi ve gazeteye ilan vermesi gibi durumlar kişinin şahsi işidir ve kayıp halinde herhangi bir para cezası uygulanmaz.
Mavi Kart başvurusu yapabilmek için kişilerin şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Kişi yurt dışında ise yurt dışı temsilciliklerinden, eğer Türkiye’de ise ilçe nüfus müdürlüklerinden alabilir. Kart başvurusunda bulunacak kişi, dilekçesiyle birlikte 2 adet fotoğraf ve vatandaşı olduğu yabancı ülke makamları tarafından düzenlenmiş pasaport ya da kimlik kartı ile başvuru yapabilir.
21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kâğıtlar Kanunu kapsamında yer aldığı için başvurusu tamamlanan kişilerden her yıl Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen değerli kağıtlar bedeli, Mavi Kart ücreti adı altında alınmaktadır.
MAVİ KART’TAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Mavi Kartlılar Kütüğünde kaydı bulunan kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan faydalanabilirler.
MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ NEDİR?
Doğumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve bu kişilerin Anayasa’da yer alan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi tarafından belirtilen altsoylarının kayıtlarının dijital ortamda tutulduğu kütüktür.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kaydı bulunan kişilere yabancılar kimlik numarası verilir. Yasal şartların sağlandığı durumlarda altsoy halindeki hak sahipleri tarafından yapılacak olan kayıt başvurusu için herhangi bir yaş ve süre sınırlaması bulunmamaktadır.
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Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28’inci maddesinde belirtilen altsoyları, yine aynı kanunun aynı maddesinde yer alan istisnai durumlar haricinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilen haklardan aynı şekilde faydalanmaya devam ederler. Kamu düzenine ve Milli güvenliğe dair hükümler de saklıdır.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kaydı bulunan kişilerin muafen ev eşyası ve araç ithal etme hakları, seçme ve seçilme hakları yoktur ve askerlik hizmeti yapma yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
Sosyal güvenliğe dair kazanılmış hakları bulunan Mavi Kartlılar Kütüğüne kayıtlı kişilerin hakları saklı olmakla birlikte, hak sahibi kişiler, bu hakların kullanımında, ilgili yasadaki hükümlere tabi tutulmaktadırlar.
Mavi Kartlılar Kütüğünde kaydı bulunan kişiler, kadrolu ve kamu hukuku rejimine bağlı olarak sürekli veya asli şekilde kamu hizmeti görevince yer alamazlar. Fakat kamuya bağlı kamu kurum ve kuruluşlarında geçici veya sözleşmeli işçi olarak çalışabilirler.
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