Mavi Kart nedir? Mavi Kart'tan kimler yararlanabilir?

Doğduğunda Türk vatandaşı olan ancak sonradan kendi isteği ile izne tabi tutularak, Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve bu kişilerin vatandaşlıktan çıktıktan sonra doğan çocuklarının alabildiği bu Mavi Kart, değerli kağıtlar kapsamındadır. Mavi Kart nedir? Mavi Kart nasıl alınır? İşte tüm detaylar.

MAVİ KART NEDİR?

Doğumunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ancak kendi isteğiyle vatandaşlıktan çıkma izni alarak Türk vatandaşlığını kaybedenlerin ve bu kişilerin Anayasa’da yer alan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi tarafından belirtilen altsoylarının aldığı ve yine aynı maddede belirtilen haklardan yararlanabileceğini gösteren yasal belgedir. Bu belge, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili kanun hükmünce resmi bir kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır. Kart sahibi kişiler, kanunda belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarının sahip olduğu hakları aynı şekilde kullanabilirler. Bu karta sahip kişilere, yabancılar için uygulanan kısıtlayıcı hükümler, milli güvenlik ve kamu düzenine dair çok özel durumlar dışında uygulanmaz.

Alınan bu belge, yeni kayıt, değiştirme, doğum, yenileme veya kayıp gibi farklı nedenlerle aynı kanunun 9 ve 10’uncu maddesinde belirtilen başvuru makamları tarafından yeniden düzenlenebilir.

Evlenme boşanma gibi her türlü nüfus olaylarında, Mavi Kart kütüğünde kaydı olan kişiler, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8/A maddesi uyarı gereğince, ilgili değişiklikleri, yurt dışında dış temsilciliklere yurt içinde ise, ilçe nüfus müdürlüklerine bildirmekle yükümlüdür.

Ebeveynleri Mavi Kart Kütüğünde kayıtlı olan çocuklar için ise, yine ebeveynlerinin onların adına başvuru yapmaları durumunda çocuklar için de ayrı kartı çıkarmaları mümkündür.

Bu kart, Anayasa’da yer alan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. maddesinin 7. Fıkrasında yer alan hüküm gereğince değerli kağıtlar kapsamında yer aldığı için kimlik belgesi olarak kullanılabilir ve kartın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

Yine bu karta sahip olan kişiler, nüfus kayıt örneği ile işlem yapabilmektedir. Bunun için işlem yaptıracak kişinin nüfus kayıt örneği ile birlikte uyruğuna sahip olduğu yabancı devletten aldığı kimlik belgesini de ibraz etmek zorundadır. Nüfus kayıt örneği ise, e-Devlet üzerinden, ilçe nüfus müdürlüklerinden veya il nüfus ve vatandaşlık müdürlüklerinden alınabilir. Bu belgenin geçerlilik süresi ise 30 gündür.

Kartın kaybedilmesi durumunda yeni kart çıkarıldığı anda eski kart hükmünü kaybedecektir. Ancak kartını kaybeden kişinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıplarında olduğu gibi emniyet birimlerine durumu bildirmesi ve gazeteye ilan vermesi gibi durumlar kişinin şahsi işidir ve kayıp halinde herhangi bir para cezası uygulanmaz.