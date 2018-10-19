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Mavi Kart sahipleri Türk ceza mahkemelerinde tercümanlık yapabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 11:10 | Son Güncelleme

Mavi Kart sahiplerinin Türk ceza mahkemeleri nezdinde tercümanlık yapabilmelerinin önünde engel olan "TC vatandaşı olma" şartı kaldırıldı

Mavi Kart sahiplerinin Türk ceza mahkemeleri nezdinde tercümanlık yapabilmelerinin önündeki "TC vatandaşı olma" şartı kaldırılarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yurt dışında yaşayan ve Türk vatandaşlığından çıkanlara verilen Mavi Kart sahiplerinin, Türk ceza mahkemeleri nezdinden tercümanlık yapabilmelerinin önündeki engel, Resmi Gazete'de yayımlanan "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile ortadan kalktı.

Yeni düzenlemeye göre, başvuru şartlarını sağlayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Mavi Kart sahipleri de ceza mahkemelerinde tercümanlık yapabilecek.

Söz konusu yönetmelikte bireylerin başvuru şartları şu şekilde belirlendi:
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- En az ilkokul mezunu olması,

- Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olması,

- Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

- Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olması,

- Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya bir mesleki faaliyeti icra etmesi,

- Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgiye, "Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik" üzerinden ulaşılabilir.

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