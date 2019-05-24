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Mavi kategoride aranan MLKP'li terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse yakalandı - Teröristin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj ve bomba hazırlama eğitimi verdiği belirlendi

İçişleri Bakanlığınca, mavi kategoride aranan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin yakalandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse, Mersin'de polislerce yakalandı.

Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında arama kaydı bulunan terörist Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama, silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edildi.

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İçişleri Bakanlığı mavi kategori MLKP Terörden Arananlar Listesi Ümit Emrah Köse

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