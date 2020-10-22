HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mavi kategoride aranan terörist Hatay’da etkisiz hale getirildi

Mavi kategoride aranan terörist Hatay’da etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 10:29 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar’ın Hatay’da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 18 Ekim’de Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, PKK’nın dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve mavi kategoride aranan sözde Amanoslar Dörtyol-İslahiye grubu sorumlusu terörist Hüseyin Acar’ın Hatay’da etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Yıldırım-5 Amanoslar Operasyonu kapsamında 18 Ekim’de Hatay’ın Dörtyol ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 4 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 2016-2017 yıllarında sözde Amanoslar Saha Dörtyol-İslahiye grup sorumlusu ve saha yürütme üyesi olan, örgütün dağ kadrosunda 23 yıldır faaliyet yürüten ve terörden arananlarda 3 milyon liraya kadar ödülle “mavi” kategoride yer alan Dilşer kod adlı Hüseyin Acar olduğu tespit edildi.
Ölü olarak ele geçirilen teröristin 1997 yılında Hatay’ın Erzin Yoncadüzü bölgesinde Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma ve 3 vatandaşın şehit edilmesi, 2 güvenlik korucusunun yaralanması, 1999‘da Hatay’da sivil halka ait mülk ve tesislere yönelik sabotaj ve kundaklama, 2017’de Hatay’ın Dörtyol ilçesi Çatköy köyü kırsalında bir jandarma uzman çavuşun şehit edilmesi saldırılarına katıldığı, ayrıca birçok eylemin planlayıcısı ve faillerinden olduğu belirlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Tokat katmeri nasıl yapılır?Tokat katmeri nasıl yapılır?
En Çok Okunan Haberler
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
9 ildeki kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Bakan Koca'dan Cem Yılmaz'ın çağrısına yanıt!
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Giyim devinden flaş karar! 120 mağazasını kapatıyor
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Ümit Özdağ için flaş iddia: Gözü MHP liderliğinde
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Canlı yayında şoke eden anlar! Başını defalarca masaya vurdu
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
Komşusuna yaptıkları kan dondurdu!
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 22 Ekim Süper Loto sonuçları sorgulama
Çekiliş saati merakla bekleniyor
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Bilim Kurulu Üyesi Kara'da flaş açıklama
Yüz yüze eğitimle birlikte vakalar yükseldi mi? Flaş açıklama
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Biri kadın 3 kişilik gasp çetesinin akılalmaz oyunu ortaya çıktı
Akılalmaz olay! Anlaştığı kadınla ilişkiye girerken gelenler...
Bolu'daki 'Oynak Kazım' görenleri şaşırtıyor! Müzik duyunca oynamadan göbek atmadan duramıyor
Müzik duyunca oynamadan duramıyor
Yargıtay’dan flaş 'göz hakkı' kararı: Hırsızlık yapmış sayıldı
Hepimizin başına gelebilir! Suç sayılacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.