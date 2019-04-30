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"Mavi" kategoride aranan teröristin yakalanması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 20:55 | Son Güncelleme

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın, FETÖ şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalandığı öğrenildi

EDİRNE (AA) - İçişleri Bakanlığınca yakalandığı bildirilen, terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelileriyle Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından bugün Edirne'nin Keşan ilçesinde yakalanan, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve kırmızı bültenle arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubunun operasyonuna ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Ceyhan'ın, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen subaylar M.A.K ve M.A ile PKK terör örgütü şüphelisi Z.Y ile aynı araçta yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Keşan Adliyesindeki işlemlerin ardından gözaltı süresi uzatılan Ceyhan'ın sorgusu sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ MKPL Terör örgütü

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