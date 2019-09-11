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Mavi kategoride aranan teröristin yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Hakkari'deki duruşmada, mahkeme heyeti, terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, iki kişinin terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılması emrini verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Köse, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada savunma yapan Köse, atılı suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların bir sonraki duruşmada hazır edilmesini istedi.

İçişleri Bakanlığınca 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de polislerce yakalandığı bildirilmişti.

- İddianameden

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada sanığın 28 Şubat 2014'te Çığlı köyü muhtarı A.E'yi kaçıran, 13 Şubat 2014'te de M.E'nin PKK'lı teröristlerce kaçırılması talimatını veren kişi olduğu tespit edilmişti.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan sanık hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 79 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
emrah köse Hakkari terör örgütü MLKP

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