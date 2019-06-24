Mavi kategoride aranan teröristin yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, 2 kişinin terör örgütü mensuplarınca kaçırılması emrini verdiği gerekçesiyle hakkında dava açılan ve 24 Mayıs'ta Mersin'de yakalanan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Köse, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunma yapan Köse, atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Sanık avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, haber kanallarında arananlar listesinde "mavi" kategoride yer aldığı belirtilen sanık hakkındaki tüm bilgi ve belgelerin İçişleri Bakanlığından sorularak mahkemeye gönderilmesi için Hakkari Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Duruşma, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

İçişleri Bakanlığınca 24 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin Mersin'de polislerce yakalandığı bildirilmişti.