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Mavi kategoride aranırken yakalanan terörist tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 19:13 | Son Güncelleme

Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ve ’Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, ’Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride arınırken Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ’Deniz’ kod adlı MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye çıkarıldı.

Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ve ’Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ’Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin lira ödülle mavi kategoride arınırken Mersin’de yakalanarak gözaltına alınan ’Deniz’ kod adlı MLKP terör örgütü üyesi Ümit Emrah Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye çıkarıldı. MLKP’li terörist, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Yasa dışı yollarla Mersin’e geldiği belirlenen Köse’nin, eylem arayışında olduğu öne sürülürken, zanlının, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.

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