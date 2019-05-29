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Mavi kategorideki terörist adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:40 | Son Güncelleme

Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, adliyeye çıkarıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de yakalanan ve Terörden Arananlar Listesi'nde mavi kategoride yer alan terör örgütü MLKP üyesi Ümit Emrah Köse, adliyeye sevk edildi.

Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin Türk lirası ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü üyesi "Deniz" kod adlı Ümit Emrah Köse'nin, Mersin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye getirildi.

Adliyeye getirilişi sırasında slogan atmaya çalışan Köse, polisler tarafından engellendi.

Yasa dışı yollarla Mersin'e geldiği belirlenen Köse'nin, eylem arayışında olduğu iddia edildi.

Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Köse'nin yakalanması İçişleri Bakanlığınca duyurulmuştu. Köse'nin, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör örgütü mensuplarına sabotaj, bomba hazırlama ve silah kullanımı konularında eğitim verdiği tespit edilmişti.

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