Mavi kategorilerdeki illerde maske yasağı kalktı mı? Düşük riskli illerde maske takılmıyor mu?

Salgında düşük riskli iller arasında yer alan bölgelerde, vaka sayılarının artmaması için ekstra özen gösterilmesi ise dikkat çekti. Mavi kategorilerdeki illerde maske takılmaması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
1 Mart günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda, 81 il 4 farklı renk ve kategoriye ayrıldı. Buna göre illerimiz vaka sayılarına göre; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerini aldı. Renkler sırasıyla; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, vaka sayılarının iki haftada bir güncellenmesi ile illerin bulunduğu kategori yeniden güncellenecek. Bu güncellemeyle beraber rengi ve kategorisi değişen illerde yasaklar da farklılık gösterecek.
İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre; “Düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” Açıklaması yer aldı.
Düşük ve orta riskli illerde henüz maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının kalktığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Aksine, vaka sayılarının düşük olduğu illerde bu kurallara daha fazla dikkat edildiği gözlemlendi.
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari
ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Adana, Isparta, Eskişehir, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars
YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman
Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.