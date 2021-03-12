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Mavi kategorilerdeki illerde maske yasağı kalktı mı? Düşük riskli illerde maske takılmıyor mu?

12.03.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Mavi kategorilerdeki illerde maske yasağı kalktı mı? Düşük riskli illerde maske takılmıyor mu?

Yeni kontrollü normalleşme kapsamında bazı illerde kademeli olarak yasaklar kaldırılmıştı. Yasakların kaldırılması sonrası, düşük riskli yani mavi kategorideki illerde vatandaşlar rahatlamış gözüküyor. Mavi kategorilerdeki iller, vaka sayısının 100 binde 10’un altında vaka sayısına sahip illerden oluşuyor.

Salgında düşük riskli iller arasında yer alan bölgelerde, vaka sayılarının artmaması için ekstra özen gösterilmesi ise dikkat çekti. Mavi kategorilerdeki illerde maske takılmaması ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLERDE MASKE YASAĞI KALKTI MI?

1 Mart günü yapılan Kabine Toplantısı sonucunda, 81 il 4 farklı renk ve kategoriye ayrıldı. Buna göre illerimiz vaka sayılarına göre; mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerini aldı. Renkler sırasıyla; düşük riskli, orta riskli, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre, vaka sayılarının iki haftada bir güncellenmesi ile illerin bulunduğu kategori yeniden güncellenecek. Bu güncellemeyle beraber rengi ve kategorisi değişen illerde yasaklar da farklılık gösterecek.

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgeye göre; “Düşük ve orta risk grubundaki illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanmaya devam edecek. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacaktır. Cumartesi günleri ise 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılmıştır.” Açıklaması yer aldı.

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Düşük ve orta riskli illerde henüz maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarının kalktığıyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Aksine, vaka sayılarının düşük olduğu illerde bu kurallara daha fazla dikkat edildiği gözlemlendi.

İLLERİN RİSK DURUMLARI NE?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER
Uşak, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van, Ağrı, Iğdır, Hakkari

ORTA RİSKLİ İLLER
Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Afyon, Adana, Isparta, Eskişehir, Ankara, Bartın, Kastamonu, Karabük, Çankırı, Çorum, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Bayburt, Erzurum, Kars

YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Kırklareli, Kırıkkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Düzce, Zonguldak, Bolu, İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Karaman, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Edirne, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye, Adıyaman

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RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak. Bakanlığın, 15-21 Şubat tarihileri arasını kapsayan her 100 bin kişideki Covid-19 vaka sayısı verilerine göre, Türkiye’de vaka sayısına göre 5 il düşük riskli, 25 il orta riskli, 39 il yüksek riskli, 12 il ise çok yüksek riskli kategorisine giriyor.

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