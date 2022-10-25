Mavi kelebek çayı faydaları nelerdir? Mavi kelebek çayı nasıl yapılır?

Ödem atma, hafızayı kuvvetlendirme, vücut ağrılarını azaltma ve stresle mücadele etme gibi amaçlarla kullanılan mavi kelebek çayı; bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim, bağışıklık ve boşaltım sistemi hastalıklarına iyi geldiği bilinen bu şifalı içecek; kanser hücrelerinin oluşumunu da önler. Hem soğuk hem de sıcak olarak tüketilebilir. Böbrek, akciğer, saç ve cilt sağlığını da önemli ölçüde destekler.

Mavi Kelebek Çayı Faydaları Nelerdir?

Mavi kelebek çayı, kısaca mavi çay olarak da adlandırılır. Güney Asya'da yüzyıllardır kullanıldığı bilinen bu çay, "Clitoria" olarak adlandırılan bir bitkiden elde edilir. İçerdiği değerli vitamin ve mineraller sayesinde vücuda pek çok fayda sağladığı düşünülür.

Doğal ağrı kesici olarak nitelendirilen ve ödem attırıcı özelliği olduğu söylenen mavi kelebek çayının, sigarayı bırakmak isteyenler tarafından sıkça tüketilmesi önerilir. "Mavi kelebek çayı ne işe yarar?" sorusu aşağıdaki bilgiler ışığında yanıtlabilir:

Anti-inflamatuar özelliği olduğu bilinen mavi kelebak çayı, vücuttan toksinlerin atılmasını sağlar.

Vücudu rahatlatarak ağrı kesici etki gösteren mavi kelebek çayının, stresten uzak durulmasına katkı sağladığı düşünülür.

Cilt sağlığının korunmasında aktif rol oynar.

Saçların daha canlı ve güçlü olmasına yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığının desteklenmesi için tüketilir.

Boşaltım sisteminin düzgün bir şekilde çalışmasında rol oynar.

Böbrek ve akciğer sağlığının korunmasına da katkıda bulunduğu düşünülür.

Mavi Kelebek Çayı Zayıflatır Mı?

Doğrudan zayıflatıcı bir özelliği bulunmayan mavi kelebek çayı, detoks ve diyet listelerinin vazgeçilmez üyelerinden biridir. Çünkü mavi kelebek çayı, ödem attırıcı özelliği sayesinde zayıflama sürecini destekler. Ayrıca bu şifalı içecek, metabolizmanın hızlandırılmasını sağlayarak yağ yakımını da olumlu yönde etkiler.

Mavi Kelebek Çayı Adet Söktürür Mü?

Özellikle vücut ağrılarını azaltması ve mikrobik hastalıkların oluşumunu önlemesi ile meşhur olan mavi kelebek çayı, doğrudan adet söktürücü bir özellik göstermez. Ancak bu çayın, adet döneminde oluşabilen ağrıları önemli derecede azaltabildiği bilinir. Bununla birlikte regl döneminde mavi kelebek çayı tüketilmeden önce mutlaka bir uzmana danışılması gerektiği de belirtilmelidir.

Mavi Kelebek Çayı Neye İyi Gelir?

Vücut ağrılarının azaltılmasında ve stresle mücadele edilmesinde önemli bir rol üstlendiği bilinen mavi kelebek çayı, pek çok kronik hastalığın tedavi sürecinde tüketilebilir. Doktor önerisi ile kullanıldığı zaman sayısız rahatsızlığa iyi gelebilen mavi kelebek çayının, tansiyon dengeleyici özelliği bulunduğu söylenebilir. Farklı bölgelerde oluşabilen yanıkların iyileştirilmesinde aktif rol oynayan mavi kelebek çayının iyi geldiği belirtilen diğer rahatsızlıklar aşağıdaki gibidir:

Anti-inflamatuar özelliği ile idrar yolu enfeksiyonları ve iltihaplı yaralara iyi gelir.

Migren ve regl dönemi ağrısına iyi gelebilen mavi kelebek çayı, düzenli tüketildiği takdirde kötü huylu hücrelerin oluşumunu engeller.

Damar tıkanıklığı yaşayan kişilerin tedavi süreçlerine olumlu etkilerde bulunur.

Kalp krizine yakalanma riskini minimum seviyeye düşürebilir.

Ses tellerinde oluşabilen farklı rahatsızlıkların iyileşme sürecini destekler

Kuru öksürük ve faranjite iyi gelir.

İçerdiği değerli mineraller sayesinde kabızlık ve mide bulantısı gibi problemlerin iyileştirilmesini sağlar.

Kolajen üretimini destekleyerek cilt kırışıklıklarının oluşumunu geciktirir.

Hhemoroid sorununa çare olur.

Yorgunluk ve uykusuzluk gibi problemleri ortadan kaldırabildiği söylenir.

Mavi Kelebek Çayı Nasıl Yapılır?

Kronik ve mikrobik hastalıkların tamamlayıcı tedavisinde kullanılan popüler içeceklerden biri olan mavi kelebek çayı, evlerde kolaylıkla hazırlanabilir. Mavi kelebek çayı tarifinin hazırlanabilmesi için bazı temel malzemelerin elde edilmesi gerekir. Mavi kelebek çayı yaprağı ve tarçın çubuğu gibi malzemeler temin edildikten sonra, bu şifalı içeceğin yapımına başlanabilir. Bu bağlamda sıkça araştırılan "Mavi kelebek çayı nasıl demlenir?" sorusu da aşağıdaki gibi yanıtlanabilir:

Şifalı mavi kelebek çayının hazırlanması için ilk olarak bir bardak kadar su kaynatılmalıdır.

Kaynamış su içerisine az miktarda mavi kelebek çayı yaprağı ve çubuk tarçın eklenmelidir.

Çay mavi renk olduğu zaman karışımın tüketime hazır olduğu anlaşılır.

Süzülen mavi kelebek çayı, buz eklenerek veya sıcak olarak tüketilebilir.



