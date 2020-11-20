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Mavi Kelebek çetesinden 19 sanığa hapis cezası

20.11.2020 15:55 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen ‘Mavi Kelebek Operasyonu’ kapsamında tutuklanan 24 şüpheliden, 19’una 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası verildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz Mayıs ayında uyuşturucu çetesine yönelik düzenlenen ‘Mavi Kelebek Operasyonu’ kapsamında tutuklanan 24 şüpheliden, 19’una 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası verildi. 5 sanığın ise yargılaması sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 11 Mayıs 2020’de operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Manavgat’ta yerel bir gazete ve radyo sahibi aynı zamanda ulusal bir gazetenin muhabiri olan ’Ferman’ ismiyle tanınan Muharrem M’nin liderliğini yaptığı kendilerine ‘Mavi Kelebekler’ ismini veren 2’si kadın 24 kişiden oluşan uyuşturucu çetesi üyeleri yakalandı. Yakalanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine sevk edildi.
Tutuklu yargılanan sanıklara Manavgat 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen duruşmalarda 19 sanığa 5 ile 15 yıl arasında hapis cezası verilirken, 5 sanığın ise yargılanmalarına devam edildiği bildirildi.
Sanıklardan Turan G. 5 yıl 6 ay 20 gün, Ramazan K., Serkan M., Mehmet B., Reşat K., Hakan O., Ali K., Gökhan G., Emre Ş., Veli A., Zeynep E., Şeyda D. (H.), Ramazan K., Serkan M., Fahri K., Cafer P. ve Bonnie G. 8 yıl 4’er ay, Erşan T. 10 yıl, Uğur A. 10 yıl 5 ay, çete lideri olduğu bildirilen Muharrem M. ise 15 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Bayram K., Veli K., Serdar G., Resul K. ve Hasan C.’nin yargılamalarının devam ettiği bildirildi.

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