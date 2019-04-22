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"Mavi Kuş" 24 Nisan'da seyirciyle buluşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 19:16 | Son Güncelleme

"Mavi Kuş" 24 Nisan'da seyirciyle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Mavi Kuş" 24 Nisan'da tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kutlu’nun yazdığı kitabı, Özgür Kaymak oyunlaştırıp yönetiyor.

İlk gösterimini Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde yapacak oyunda, Asrın Gurur Kuyucak, Ayşem Yağmur Ulusoy, Begüm Akdoğan Akkaya, Behice Maurer, Besim Demirkıran, Burcu Sarıgül, Cafer Alpsolay, Deniz Akkaya, Efe Ünal, Ercan Demirhan, Hakan Örge, Kamer Karabektaş, Nazım Hikmet Yıldırım, Onur Demircan, Salih Salcan, Sibel Topaloğlu, Şevket Avşar, Tarık Köksal, Yiğit Ali Uslu, Yusuf Aytekin ve Zeki Yıldırım rol alıyor.

Oyunun müziğini Okan Kaya, dramaturgisini Hatice Yurtdurdu, sahne tasarımını Rıfkı Demirelli, kostüm tasarımını Zuhal Soy, ışık tasarımını Osman Aktan, efekt tasarımını Gökhan Balsoy hazırladı, fotoğraflarını ise Enes Altuğ Avşar çekti.

Tren istasyonuna gitmek üzere kasabanın tek otobüsü "Mavi Kuş"ta yolları kesişen bir grup yolcunun sürprizli yol hikayesini konu alan oyunu, yönetmen Kaymak şu sözlerle anlattı:

"Gerçek yaşamdan beslenen sanat, bizden ve keyifli hikayeleriyle karşımıza çıkıyor. İşte bu hikayelerden biri olan 'Mavi Kuş' tiyatro ile buluştuğunda 'Tuhaf Bir Yol Hikayesi'ne dönüşüyor. Bu dönüşüm, görsel aktarım göz önüne alındığında, sinemaya nazaran daha kısıtlı olan tiyatro sanatının ne kadar özel olduğunu bize hatırlatıyor. 'Tuhaf Bir Yol Hikayesi' hayatın, yaşadığımız ülkenin kendini tamamlayıp, tekrar başa dönen bir döngünün çok tanıdık durumlarını ve kişilerini bize gösteriyor. Bu sebeple bizi görüyoruz, değişen ya da hiç değişmeyen yönlerini keşfediyoruz."

Oyun, 24-27 Nisan ve 2-4 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Mavi Kuş tiyatro

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