"Mavi Kuş" 24 Nisan'da seyirciyle buluşacak

"Gerçek yaşamdan beslenen sanat, bizden ve keyifli hikayeleriyle karşımıza çıkıyor. İşte bu hikayelerden biri olan 'Mavi Kuş' tiyatro ile buluştuğunda 'Tuhaf Bir Yol Hikayesi'ne dönüşüyor. Bu dönüşüm, görsel aktarım göz önüne alındığında, sinemaya nazaran daha kısıtlı olan tiyatro sanatının ne kadar özel olduğunu bize hatırlatıyor. 'Tuhaf Bir Yol Hikayesi' hayatın, yaşadığımız ülkenin kendini tamamlayıp, tekrar başa dönen bir döngünün çok tanıdık durumlarını ve kişilerini bize gösteriyor. Bu sebeple bizi görüyoruz, değişen ya da hiç değişmeyen yönlerini keşfediyoruz."

Oyun, 24-27 Nisan ve 2-4 Mayıs tarihleri arasında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde izlenebilecek.

