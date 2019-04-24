"Mavi Kuş" oyunu seyirciyle buluştu

İSTANBUL (AA) - Yazar Mustafa Kutlu'nun aynı isimli kitabından uyarlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu "Mavi Kuş"un prömiyeri yapıldı.

Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'ndeki ilk gösterime, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Hilmi Zafer Şahin ve Bahtiyar Engin'in aralarında bulunduğu sanatçılar, gazeteciler ve eleştirmenler katıldı.

Oyunun yönetmeni Özgür Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunu, çok kısıtlı bir sürede sahneye aktardıkları için biraz zorlandıklarını belirterek, "Hikayemiz çok tanıdık, çok bizden. Çalışmalar da çok keyifli geçti, keyifli bir ekip var. Sinema ve hayatın gerçekliğinin iç içe girdiği bir hikayeyi bir de tiyatroya uyarlayınca biraz zorlandık ama iyi bir şey ortaya çıktı." dedi.

Tiyatroseverleri gündelik hayattan çok tanıdık karakterlerin beklediğini ve oyunun sürprizinin bol olduğunu ifade eden Kaymak, bilinen bir hikayeyi hayal gücüyle kısıtlamanın da bazı zorlukları olduğunu söyledi.