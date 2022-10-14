'Mavi kuş' Twitter atağa geçti! "Beni bu mention'dan çıkarın" özelliği tam size göre olacak

Bazen Twitter'da hiç istemediğimiz tweet'lerde yer alabiliyoruz. Ancak Twitter, bahsedilme kontrolünü size bırakarak tüm bunlara bir son veriyor. Çünkü ay sonuna kadar Elon Musk tarafından satın alınması beklenen sosyal ağın benden bahsetme özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, "beni bu mention'dan çıkarın" sözünü gerçeğe dönüştürecek.

SİZDEN KİMLERİN BAHSEDEBİLECEĞİNİ KONTROL EDEBİLECEKSİNİZ

The Verge'ün haberine göre Twitter, sizden kimlerin bahsedebileceğini kontrol etmenizi sağlayan, adeta "beni bu mention'dan çıkarın" özelliğini gerçek hale getiren bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik, bahsetmeleri tamamen engellemenize izin veriyor.

Özelliğin test sürümü, uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong tarafından keşfedildi. Twitter gizlilik tasarımcısı Dominic Camozzi, silinmiş bir tweet'te özelliği doğruladı.

PLATFORMDA BÜYÜK BİR DEĞİŞİME YOL AÇACAK

Twitter kullanıcılarının kimlerin "@" yapıp kendilerinden bahsedilmesine veya kendilerinden bahsedilmesini sınırlamalarına izin vermek, platformda büyük bir değişime yol açacak. Bu özellik sayesinde tanımadığınız bir kişiyle etkileşime girmeniz belki zorlaşacak. Ancak zorbalık veya taciz önlenecek ve kullanıcılara kendilerini korumak için başka bir araç verilmiş olacak.

Wong tarafından yayınlanan ekran görüntüsüne göre, bu özellik sayesinde herkesin sizden bahsedebilmesini sağlayabilecek, bahsetmeleri yalnızca takip ettiğiniz kişilerle sınırlayabilecek veya onları tamamen kapatabileceksiniz.



