Mavi listede aranan terörist İstanbul'da yakalandı

Çağatay KENARLI - İstanbul DHA - MAVİ listede 1 milyon 500 bin lira ödülle aranan DHKPC'li terörist, Avcılar'da yakalandı
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce düzenlenen operasyonda 10.08.2015 tarihinde ABD Başkonsolosluğuna silahlı saldırı gerçekleştiren ve Terör Arananlar Listesi'nde 'mavi' listede 1 Milyon 500 bin lira ödülle aranan Hatice Rükan Kılıç yanında S.Ö. adlı örgüt mensubu ile Avcılar'da yakalanmıştır" denildi.
Teröristle birlikte bir tabanca ele geçirildiği de belirtildi. Yakalanan 2 kişinin sorgusu emniyette devam ediyor.
(FOTORAF)
Rusya'dan tüm dünyayı korkutan ABD açıklaması!
Adana'da korkutan deprem!
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Putin duyurdu! Rusya, nükleer silah anlaşmasını askıya aldı
PKK/KCK'nın üst düzey ismi yakalandı!
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Kritik toplantı bugün! Adaylar değişebilir
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
YÖK'ten çok önemli uyarı: İtibar etmeyin! O diplomalar geçersiz olacak
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum