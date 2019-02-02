Mavi listedeki DHKP-C'li terörist İstanbul'da yakalandı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı İstanbul Bölge Başkanlığı ekipleri, DHKP/C'nin üst düzey sorumlularından ve aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Hatice Ruken Kılıç ile Serkan Örs'ün Avcılar'da bir adreste saklandığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, Kılıç ve Örs'ü gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, 1 tabanca ile çok sayıda mermi, dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Hatice Ruken Kılıç ve Hatice Aşık, 10 Ağustos 2015'de Sarıyer'deki Amerikan Konsolosluğu'na saldırıda bulunmuş, Aşık yaralı yakalanırken, Kılıç olay yerinden kaçmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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