Mavi Marmara olayının 9. yıl dönümünde anma yürüyüşü

\u0130lkay D\u0130K\u0130C\u0130 \/\u0130STANBUL(DHA) \u0130NSAN\u0130 Yard\u0131m Vakf\u0131(\u0130HH), Mavi Marmara'n\u0131n 9. y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fcnde \u00d6zg\u00fcr Kud\u00fcs Y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc d\u00fczenledi. Fatih Camii'ndeki iftar\u0131n ard\u0131ndan toplanan vatanda\u015flar Edirnekap\u0131 \u015eehitli\u011fine kadar anma y\u00fcr\u00fcy\u00fc\u015f\u00fc ger\u00e7ekle\u015ftirdi.D\u00fcn gece toplan\u0131p \u00e7a\u011fr\u0131 yapt\u0131lar! Durdurulmazsa..."10 Bin Hatim, 100 Bin Dua" program\u0131Kalecikte 5 bin ki\u015fi iftarda bulu\u015ftu
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