Mavi Marmara saldırısının 9. yılı

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının çağrısıyla Fatih Camisi avlusunda toplanan Filistin gönüllüleri, İsrail'in Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 9. yılında saldırıda şehit olanlar için "Ümmet İftarı'nda" buluştu.

Gönüllüler iftarın ardından Fatih Camisi'nden Edirnekapı Şehitliği'ne kadar meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi.

Slogan ve tekbirlerle Edirnekapı Şehitliği'ne ulaşan Filistin gönüllüleri, Mavi Marmara gemisinde şehit olanlar için dua etti.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Müslümanların dünyanın birçok farklı bölgesinde zulme uğradığına vurgu yaptı.

Yıldırım, Mavi Marmara katliamını yapan İsrail'i kınadıklarını ve şehitlerin, gazilerin haklarını almak için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İsrail'e güvenilemeyeceğini dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"İsrail yalancıdır. Sözünde durmaz. Korkaktır. Mavi Marmara Anlaşması'nı imzaladı ama hiçbir şartını yerine getirmedi. Şu anda ilaç bile gönderilemiyor. Gıda gönderilemiyor. Su gönderilemiyor. Tuzlu su içiyorlar. Onun için sesleniyorum. Mavi Marmara Anlaşması'nı feshedin. Mavi Marmara Anlaşması geçersizdir. Allah'a şükür biz hiç kabul etmedik. Ben biliyorum ki iktidarın da siyasetin de yüreği yanıyor. Tüm taraflar bu anlaşmadan rahatsız. "

