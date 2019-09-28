Mavi Marmara'da yaralananlara da tazminat yolu

- Karar

Dairenin kararında, Türk ve İsrail hükümetleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda, "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Arasında Tazminata İlişkin Usul Anlaşması" isimli anlaşma imzalandığı, anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanunun ise 20 Ağustos 2016'da kabul edildiği, Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan anlaşmanın 9 Eylül 2016'da yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Anayasa'nın "Milletlerarası Andlaşmaları Uygun Bulma" başlıklı 90. maddesi gereğince usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmaların kanun hükmünde olduğu aktarılan kararda, anlaşma hükümlerinin derdest davalarda da uygulanabileceği belirtildi.

Kararda, Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmanın 4. maddesinde, "Türkiye ve İsrail, diğer tarafa veya diğer taraf adına hareket edenlere hukuki veya başka bir sorumluluk yüklemeyecekleri ve bu anlayışın taraflardan herhangi birinin veya taraflar adına hareket edenlerin cezai veya hukuki sorumluluğu kabul ettiği veya üstlendiği şeklinde yorumlanmayacağı hususlarında mutabıktır. Her halükarda, bu anlaşma, İsrail'in, İsrail adına hareket edenlerin ve İsrail vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti veya Türk gerçek veya tüzel kişileri tarafından konvoy hadisesiyle ilgili olarak kendilerine yönelik doğrudan ya da dolaylı olarak Türkiye'de yapılmış veya yapılacak her türlü hukuki ya da cezai talebe ilişkin her türlü sorumluluktan tamamen muaf tutulmalarını sağlayacaktır." hükmünün bulunduğuna işaret edildi.