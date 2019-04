Mavi Masa’dan yeni bir iletişim noktası daha

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile vatandaşların arasındaki iletişimi sağlayan Alo 153 Mavi Masa’nın, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nın dışında ilçelerdeki sayısı her geçen gün artıyor.

Başkent’te dördüncü yüz yüze iletişim noktası Alo 153 Mavi Masa, son olarak Sincan Lale Meydanı’nda hizmete girdi.

Vatandaşlara kolaylık

Sıhhiye, Batıkent ve Kızılay Metro İstasyonlarında bulunan iletişim noktaları sayesinde belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişim sağlayan vatandaşlar, talep ve şikayetlerini Mavi Masa aracılığıyla iletiyor.

Hızlı ve ulaşılabilir bir hizmet anlayışı ile çalışan Alo 153 Mavi Masa iletişim noktalarında vatandaşlardan gelen her türlü istek ve şikayet kayıt altına alınırken, konu ile ilgili süreç takip edilerek, durum bilgisi vatandaş ile paylaşılıyor.

Başkent’te günlük mavi masa’ya başvuru 2 bini geçiyor

E-posta, Twitter, Facebook, Whatsapp, Mobil Uygulama ve E-Devlet’in de aralarında bulunduğu 18 ayrı kanaldan da vatandaşların ulaşabildiği Mavi Masa, Başkentlilerin taleplerini yüz yüze iletişim noktaları aracılığıyla kayıt altına alarak, çözüme kavuşturuyor.

Ankara’da günlük ortalama Alo 153 Mavi Masaya 2 binin üzerinde başvuru yapılırken, Sincan Lale Meydanı’nda kurulan iletişim noktası sayesinde aynı zamanda şehir merkezine uzak noktalarda oturan vatandaşlar hem zamandan tasarruf sağlıyor hem de sorunlarını kısa sürede yerinde çözüyor.

Yüz yüze müracaat tercihini kullanmak isteyen vatandaşlara yardımcı olan Mavi Masa noktaları, güler yüzlü hizmetiyle Başkentlilerden tam not alıyor.