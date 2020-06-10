Mavi mavi masmavi: Twitter ikinci mavi tik dönemine başlıyor!

Twitter'da mavi tik nasıl alınır? sorusu birçok kişinin kafasını meşgul ediyor, biliyoruz. Ancak bu soruya çok basit bir cevap verebilmek mümkün değil. Zira, mavi tik alabilmek için Twitter'ın yerine getirmenizi istediği bazı şartlar var. Örneğin; Twitter'da aktif olmanız ve bir internet sitesinde yerinizi almanız bu noktada oldukça önemli bir kriter. Bunların şu an ise bir anlamı yok. Çünkü Twitter son açıklaması ile hesapları onaylamayı yani mavi tik rozeti dağıtmayı durdurdu. Fakat anlaşılan o ki Twitter bu kararından vazgeçti bile.

TWİTTER ONAYLANMIŞ HESAP GERİ DÖNÜYOR

Twitter, mavi rozet ya da mavi tik dağıtmaya tekrar başlayacağı ortaya çıktı. Bunun en önemli kanıtı ise sosyal medya sitesi üzerinden alınan ekran görüntüleri. O ekran görüntülerine baktığımızda Twitter'ın ayarlar sekmesindeki onaylanmış hesaplar bölümünü tekrar aktif hale getirdiği ve başvuruları almaya başladığı açıkça görünüyor. Yani bu, artık siz de mavi tik için başvuru yapabileceksiniz demek.

BİRÇOK KİŞİ ROZET ALABİLİR

İddialar, Twitter'ın mavi rozet alma sisteminde de değişiklik yapacağı yönünde. Yapılan değişiklikler ile kriterlerin esnetileceği ve daha önce onaylanmamış birçok kişinin mavi tik alabileceği söyleniyor. Bakalım Twitter nasıl bir onaylanmış hesap sistemi ile karşımıza çıkacak?

