HABER

"Mavi Medrese" açılışa hazır

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:38 | Son Güncelleme

Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alan, "Mavi Medrese" olarak da anılan Sivas'taki 748 yıllık Gök Medrese, restorasyon çalışmalarının ardından açılışa hazır hale getirildi - Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Gök Medrese'nin son halini Cumhurbaşkanımızın görmesini çok arzu ediyoruz. Sivaslılar böyle bir tarihi eserin kimliğinin ortaya çıkmasından dolayı çok mutlular"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılında yaptırılan tarihi Gök Medrese'deki restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Adını üzerindeki gök mavisi renkteki çinilerden alan ve ''Mavi Medrese'' olarak da anılan 748 yıllık medresenin ayakta kalabilmesi için Vakıflar Genel Müdürlüğünün başlattığı kapsamlı restorasyon süreci sona erdi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarihi medresenin restorasyonunun tamamlandığını söyledi.

Gök Medrese'nin çok önemli bir eser olduğunu vurgulayan Ayhan, tarihi yapının geçen zamana rağmen dimdik ayakta durduğunu belirtti.

Ayhan, restorasyonun yıllar sonra bitirildiğine dikkati çekerek, "Çinilerinin renginden dolayı Gök Medrese ismini almıştır. Çinilerinden dolayı da ciddi manada bir eleştiri alınmıştır ama çinileri de şu an nakış nakış, ilmek ilmek dokunuyor, o da son noktaya geldi." dedi.

Gök Medrese'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kente ziyaretinde açılışının planlandığını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Gök Medrese'nin son halini Cumhurbaşkanımızın görmesini çok arzu ediyoruz. Sivaslılar böyle bir tarihi eserin kimliğinin ortaya çıkmasından dolayı çok mutlular. Sivas Belediyesinin Kale Projesi alan açmasıyla beraber eser görkemiyle iyice ortaya çıkmış vaziyette. Gök Medrese'de geçmişe dönük İslami Bilginler Müzesi çalışması olmuş. Kalkınma Bakanlığı ile görüşmeler yapılmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmış bir noktaya gelinmiş ancak ikinci bir alternatif daha gündemde, Vakıf Müzesi olması. Yani aslına uygun bir şekilde teşhir edilmesi. Bir şeyin fikrinin ortaya çıkması güzeldir, imar edilmesi çok güzeldir, bir de imal edilmesi yani sürdürülebilir olması açısından çok önemli. Buranın sürdürülebilir olması lazım, yani binaya ruh vermek lazım. Bu ruhun da geçmişteki misyona uygun olması gerekiyor. Şimdi her iki düşüncede anlamlı, bunun kararını Vakıflar Genel Müdürlüğümüz verecek. En kısa zamanda da belki yaza kadar ne amaçla kullanılacağı ortaya çıkacaktır."

Vali Ayhan, medresedeki restorasyonun ve çevre düzenlemesinin tamamlandığını, geriye sadece hangi maksatla kullanılacağına ilişkin kararın verilmesinin kaldığını ifade etti.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alana Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, röleve ve tespit çalışmaları ile restorasyona başlamıştı.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
Öğrenciler kuşlara yem, köpeklere yiyecek bıraktıÖğrenciler kuşlara yem, köpeklere yiyecek bıraktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökmedrese Restorasyon salih ayhan Sivas

En Çok Okunan Haberler

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Gomis, G.Saray'ın transferini açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Canan Kaftancıoğlu talimatı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

Korkunç bilanço! 5 ölü, 130 kayıp!

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

CHP'den Yıldırım'ın istifa açıklamasına ilk yorum

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Karın ağrısı şikayetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Binali Yıldırım'dan canlı yayında Buket Aydın'a: Ayakkabı numaramı da sor!

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı! 'Ne yapıyorsunuz?' sorusuna yanıt alamayınca...

Dikkati onca insanı dolandırılmaktan kurtardı!

Başkentte komutanlığa operasyon!

Başkentte komutanlığa operasyon!

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Ortalık karıştı! Çok sayıda polis sevk edildi

İstanbul Aksaray'da 'Fight Club' filmini aratmayan kavga!

Kimi izledi kimi tezahürat yaptı! Filmleri aratmaya kavga

Kanal kazısı sırasında kaya mezarı bulundu

Kanal kazısı sırasında kaya mezarı bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.