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'Mavi Medrese' müzeye dönüştürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 22:14 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan ve uzun süreli bir restorasyon süreci geçiren Gök Medrese, müzeye dönüştürülecek.  Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271'de mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmalarıyla restorasyona başladı.

Uğur YİĞİT- Rahmi MEYVECİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta, Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271'de yaptırılan ve uzun süreli bir restorasyon süreci geçiren Gök Medrese, müzeye dönüştürülecek.

Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali'nin 1271'de mimar Konyalı Kaluyan'a yaptırdığı, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alan Gök Medrese'de, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyet, Ağustos 1997'de fotogramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmalarıyla restorasyona başladı. Adını üzerindeki gök mavisi çinilerden alan, 'Mavi Medrese' olarak da bilinen Gök Medrese, yıllar süren çalışmaların ardından restorasyonun büyük kısmı tamamlanarak 22 yıl sonra ziyarete açıldı. Vakıflarlar Genel Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmanın ardından Gök Medrese müzeye dönüştürülecek. 2020 yılının Nisan ayında tamamlanması plananan çalışmanın ardından müzeye dönüştürülecek olan Gök Medrese'de öğretim odaları, dershaneler ve mescit yer alacak.

Sivas Valisi Salih Ayhan, Gökmedrese'yi ziyaret ederek çalışmalar hakkında Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca'dan bilgi aldı. Vali Salih Ayhan, Gök Medrese'yi ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Gök Medrese'nin restorasyonun ufak tefek rötuşlar halinde tamamlandığını söyledi. Gök Medrese'nin 'Vakıflar Müzesi' olması noktasında Vakıflar Genel Müdürlüğünün çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Ayhan, "İhaleleri yapıldı, süreç olumlu olarak devam ediyor. İnşallah 2020 yılının Mart-Nisan aylarında Vakıflar Müzesi olarak görevlileriyle beraber Sivasımıza ve ülkemize hizmet edecek" dedi.

Gök Medrese'nin Sivas'ın simgesi ve göz bebeği olduğunu dile getiren Vali Ayhan, "Ecdat yadigarı bu güzel eserin uzun soluklu bir restorasyondan sonra ortada olması, insanın bakınca keyif alması, müthiş bir şaheser olarak insanlığa sunulması bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Uzun ve meşakkatli bir süreç oldu. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah burası yakınındaki Kale Evleri projesi yapıldıktan sonra, alan biraz tanzim edildikten sonra bir yoğunluk yaşayacak. Burası Sivas için bir markadır, simgesidir. İnsanların gördüğü zaman keyif aldığı, estetiğiyle, mimarisiyle adeta Sivas'ın mührüdür. Bu mührü gözümüz ve elimiz gibi koruyacağız, insanlığın hizmetine sunacağız. İnşallah seneye buradaki yoğunluk ve hareketlilik devam edecek" diye konuştu.

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