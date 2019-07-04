HABER

Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.Başkent’te nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinde Ankarakart’ın geçerli olmasıyla birlikte nakit ücret uygulaması sona erecek.

Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Teknolojileri Daire Başkanlığı, mavi özel halk otobüslerinde (ÖHO) de Ankarakart uygulamasını hayata geçiriyor.
Başkent’te nakit para ile toplu taşıma hizmeti veren mavi özel halk otobüslerinde Ankarakart’ın geçerli olmasıyla birlikte nakit ücret uygulaması sona erecek. Mavi özel halk otobüslerinde Ankarakart uygulamasının başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında Başkentliler tek kartla daha rahat ve kolay ulaşım sağlayabilecek. EGO otobüslerinde 20 Mart 2013 tarihinden itibaren, özel toplu taşıma araçlarında ise 15 Mayıs 2017 tarihinden itibaren kullanılmaya başlayan Ankarakart, özel halk otobüslerinde de kısa bir süre içinde geçerli olacak.

Mavi özel halk otobüslerine validatör takılmaya başlandı
EGO Genel Müdürlüğü tarafından kent genelinde 15 güzergahta toplu taşıma hizmeti veren 200 özel halk otobüsüne gönderilen tebligatla validatör takılma işlemi başlatıldı. Akıllı kent yönetim sistemi kapsamında Başkent’te elektronik ücret toplama sistemine geçişi hızlandıran uygulama sayesinde Ankara sınırları içinde özel ve tüzel kişilerce işletilerek, toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerinde de diğer toplu taşıma hizmetlerinde olduğu gibi vatandaşlar, Ankarakart ve temassız kredi kartları ile özel halk otobüslerini kullanabilecek.
75 dakikalık aktarma süresi EGO otobüsleri ve raylı sistemlerde geçerli olmaya devam edecek ancak özel halk otobüslerinde (ÖHO) ilk etapta uygulanmayacak. Başkent’te 132 özel toplu taşıma aracı (ÖTA), 200 özel halk otobüsü (ÖHO) ve bin 448 EGO otobüsü hizmet veriyor.

Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

Mavi otobüslerde de Ankarakart dönemi başlıyor

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
Zehirlenme belirtisi görülen 4 kişi taburcu olduZehirlenme belirtisi görülen 4 kişi taburcu oldu
Kocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştuKocaeli’de aniden çöken yolda derin çukur oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

Türkiye'den S-400 açıklaması: Savaş durumunda...

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

İngiliz gazeteci uyardı: Tehdidi görün

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Peş peşe FETÖ operasyonları! Gözaltılar var

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

Başbuğ: Derin devlet buysa, evet derin devlet vardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 4 pilot ilde başladı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

İzmir'de LPG gemisinde büyük patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika S-400 açıklaması: Haftaya göreceksiniz

İsmail Demir: Haftaya S-400 faaliyetlerini göreceksiniz

SON DAKİKA! Mersin'de sahte içki ölümlerine ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Mersin'deki şüpheli ölümlerle ilgili flaş gelişme!

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Henüz 5 yaşında! Sarı bültenle aranıyor

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İmamoğlu'nu ziyaret etti!

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara!

Gören hayran kalıyor! İstanbul Boğazı'nda büyüleyen manzara

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı! Ağlama seslerini duyan komşular yardıma koştu

Komşu çocuğu küçük Efe'ye dehşeti yaşattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.