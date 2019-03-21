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Mavi renge boyanan lahit temizlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 14:08 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde mavi renge boyanan tarihi lahit uzmanlarca temizlendi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta İznik’e geldi.

Mavi renge boyanan lahit temizlendi

Bursa’nın İznik ilçesinde mavi renge boyanan tarihi lahit uzmanlarca temizlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy geçen hafta İznik’e geldi. Bakanın müze ziyareti sırasında üzerindeki mavi branda kaldırılan lahit mezarın maviye boyanmış olduğu görüldü. Bakanın gelişiyle ortaya çıkan bu olay üzerine, dün Bursa Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nden uzman bir ekip geldi. M.S. 2. yüzyıla ait olan lahit mezarı inceleyen uzman ekip, daha sonra özel bir karışım kullanarak lahdin maviye boyanmış kısımlarını temizledi. Üzerinde cenaze merasiminin anlatıldığı ve çiçek taşıyan kadınlar ile Eros kabartmasının bulunduğu lahit, Hisardere köyü yolu üzerinde bulunan ve Roma döneminde mezarlık olarak kullanılan zeytin tarlası içinde bulunmuştu. Lahit mezar gün yüzüne çıkartılarak müzenin bahçesine konulmuş ve üzeri mavi bir branda ile örtülmüştü. Lahdin üzeri mavi branda ile 2 yıldır kapalı olarak tutuluyordu.

Mavi renge boyanan lahit temizlendi

Mavi renge boyanan lahit temizlendi

Mavi renge boyanan lahit temizlendi

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