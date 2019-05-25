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"Mavi" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:11 | Son Güncelleme

Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin hazırladığı sergi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi'nin hazırladığı, ustaların ve öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı "Mavi" sergisi açıldı.

Cennet Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Mavi" sergisinin 6 yıldır gelişerek devam eden bir sergi olmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, eğitmenlere ve eser veren öğrencilere teşekkür etti.

Kendi görev süresinde de sanatın daha ileriye gitmesi için çalışacağını ifade eden Çebi, sanata ve sanatçıya çok değer verdiğini dile getirdi.

Minyatür sanatçısı ve Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi Eğitmeni Tamer Alakuş da serginin her sene gelişerek daha da büyüdüğüne dikkati çekerek, "Bu da idarecilerin ve hocaların vizyon sahibi olduklarını gösteriyor. İnşallah önümüzdeki senelerde çok daha ileriye taşınmış bir sergi olur." ifadelerini kullandı.

Küçükçekmece Geleneksel Sanatlar Akademisi Eğitmeni Latife Aktan Özel ise sergide sanatseverleri görsel bir şölenin beklediğini anlatarak, akademideki öğrencilerin üniversitelerin güzel sanatlar akademisindeki öğrencilerden bir farkının olmadığını savundu.

Ebru, desen tasarımı, hat, cilt, tezhip, minyatür, ince kağıt oymacılığı, çini ve kaligrafi gibi sanatlardan 200’e yakın eserin yer aldığı sergi, 25 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek.

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