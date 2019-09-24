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Mavi tünelin devreye girmesiyle 180 yeraltı kuyusu kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 09:49 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya’da 180 adet yeraltı kuyusunun kapatıldığını, böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanılacağını söyledi.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında açılışı yapılan Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin devre alınmasıyla Konya’daki musluklardan memba kalitesinde içme suyu akmaya başladığını belirterek, 1,2 milyon kişinin su ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.Bağbaşı Barajı’nda depolanan suyun 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarıldığını ifade eden Pakdemirli, aktarılan suyun bir kısmının arıtma tesisine bir kısmının da sulamaya ayrıldığını belirtti.Hedeflerinin tarımsal sulama ve içme suyunun yanında yeraltı su kaynaklarını da desteklemek olduğunu açıklayan Bakan Pakdemirli, "Konya yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu bakımından Türkiye ortalamasının altındadır, yeraltı suyu tüketimi ise oldukça yüksektir.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin hizmete girmesiyle Konya’da 180 adet yeraltı kuyusunun kapatıldığını, böylece her yıl 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanılacağını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2018 yılında açılışı yapılan Mavi Tünel içme suyu isale hattı ve arıtma tesisinin devre alınmasıyla Konya’daki musluklardan memba kalitesinde içme suyu akmaya başladığını belirterek, 1,2 milyon kişinin su ihtiyacının karşılandığını dile getirdi.
Bağbaşı Barajı’nda depolanan suyun 17 kilometre uzunluğundaki Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı Havzasına aktarıldığını ifade eden Pakdemirli, aktarılan suyun bir kısmının arıtma tesisine bir kısmının da sulamaya ayrıldığını belirtti.
Hedeflerinin tarımsal sulama ve içme suyunun yanında yeraltı su kaynaklarını da desteklemek olduğunu açıklayan Bakan Pakdemirli, "Konya yıllık ortalama yağış ve sahip olduğu yer üstü suyu bakımından Türkiye ortalamasının altındadır, yeraltı suyu tüketimi ise oldukça yüksektir. Mavi Tünel Projesiyle stratejik öneme sahip yeraltı suyu kullanımını da azaltıyoruz. Projenin devreye girmesiyle içme suyu temininde kullanılan 180 adet yeraltı suyu kuyusu ve 2 adet pompa istasyonu kapatıldı. Bu kuyulardan artık su çekilmiyor. Bu sayede her yıl 100 milyon metreküp daha az yeraltı suyu kullanmış olacağız" dedi.

Çumra içme suyu hattında çalışmalar sürüyor
Pakdemirli, Mavi Tünel içme suyu arıtma tesisinde arıtılan suyun bir kısmının 23 bin 261 metre uzunluğundaki isale hattı ile Çumra’ya da ulaştıracağını belirterek, “Hattın yaklaşık 9 bin metrelik kısmı tamamlandı. Hattın tamamlanıp Çumra ilçemizi de sisteme dahil ettiğimizde 8 adet yeraltı suyu kuyusunu daha kapatacağız. Suyun her damlasına sahip çıkmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

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