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"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:58 | Son Güncelleme

Tatbikatı tamamlayan gemiler, İstanbul Boğazı'ndan geçiyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nı başarıyla tamamlayan Türk savaş gemileri, İstanbul Boğazı'ndan geçişini sürdürüyor.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen tatbikatta görevini bitiren Türk savaş gemileri, üs komutanlıklarına dönmek üzere Karadeniz'den Boğaz'a giriş yaptı.

Gemilerin, Beşiktaş'ta Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi'ni selamlaması bekleniyor.

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'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor (1)'Mavi Vatan Tatbikatı'ndan dönen gemiler boğazdan geçiyor (1)
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Anahtar Kelimeler:
boğaz Karadeniz Mavi Vatan 2019 Tatbikatı

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