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"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 20:57 | Son Güncelleme

Tatbikat, amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesiyle devam etti

İZMİR (AA) - Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Ege Denizi'nde amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesiyle devam etti.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, jenerik senaryo ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan jenerik coğrafyaya istinaden 6'ıncı gününde devam ediyor.

Senaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan ve düşman kontrolündeki Hekimli Adası'na çıkarma için hazırlık yapıldı.

Foça Deniz Üssü'ndeki Leventler Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar'a 20 tank ve zırhlı araç ile Deniz Piyade Andı'nı okuyan bir tabur amfibi deniz piyade birliği bindirildi.

Tatbikat kapsamında askerler ve zırhlı araçlar Hekimli Adası'na çıkarma yapacak.

Bu arada, tatbikatta, yerli ve milli silahlar kullanılacak.

- Basın mensuplarına gezdirildi

Öte yandan, tatbikatı TCG Bayraktar Gemisi'nde takip edecek basın mensupları, Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve gemi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından bilgilendirildi.

Basın mensuplarına gezdirilen gemide, yerli ve milli sanayinin ürettiği silahlar ve gece görüş gözlükleri, dürbünleri tanıtıldı.

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı" devam ediyor

- Tatbikat, amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesiyle devam etti

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Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Foça Deniz Üssü TCG Bayraktar (L-402) Amfibi Tank Çıkarma Gemisi

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