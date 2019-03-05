'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nda amfibi çıkarma harekatı başladı (2)

DENİZALTINDAN PERSONEL KURTARILACAK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nde eş zamanlı gerçekleştirilen, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nca da katılım sağlanan 'Mavi Vatan-2019 Tatbikatı' sürüyor. Tatbikatın bugünkü Akdeniz etabında, denizaltından personel kurtarma eğitimi verilecek. Tatbikat için Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'ndan demir alan 'TGC Alemdar' kurtarama gemisi, Akdeniz’e açıldı. Senaryo gereği Doğu Akdeniz'de tatbikat gerçekleştirilen 'TCG Çanakkale' denizaltısı, ticari gemi ile çatıştı. Kazanın ardından denizaltı, denizin dibe otururken, saat 08.30'da kırmızı işaret fişeği atılarak, yardım çağrısında bulunuldu. Arama görevi yapılan 'TGC Işın' ve 'TGC Anamur' gemileriyle denizaltının yeri 60 metrede tespit edildi. Gemi ile sualtı telefon muhaberesi yapıldı. Gemide bulunan 47 kişilik personelin 33'ünün sağlık durumunun iyi olduğu, 14'ünün ise yaralandığı belirlendi. Ardından bölgeye 'TCG Alemdar' denizaltı arama- kurtarma gemisiyle hareket edilerek, çalışmalara katılım sağlandı.

Uğur CAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)

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