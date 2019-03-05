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MAVİ VATAN-2019 TATBİKATINDA AMFİBİ HAREKATI BAŞLAD

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:49 | Son Güncelleme

ANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı.

ANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda 103 savaş gemisinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Mavi Vatan-2019' tatbikatının Foça bölümünde senaryo gereği düşman toprağı olan Hekim Adası'na amfibi çıkarma harekatı başladı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda kurulan tatbikat kontrol merkezi tarafından sevk ve idare edilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı savaş gemilerinin denize açılmasıyla başladı. Tatbikatın en önemli safhalarından olan amfibi çıkarma eğitimi İzmir Körfezi'nde yapılırken, Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar (L-402), öncülüğünde gerçekleştirilen çıkarma harekatı, Hekim Adası'na düzenleniyor.

Jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta, senaryo gereği mayın avlama gemisi TCG Edremit, mayın taraması yaparak güvenli bir koridor oluşturdu. Çıkarmanın yapılacağı sahilde mayın taraması yapmak amacıyla HOSA isimli insansız denizaltı mayın tarama aracı, mayın avlama gemisinden denize bırakıldı. Çıkarmanın yapılacağı sahilde düşman unsurlarının denize döşediği mayını tespit eden HOSA, koordinatlarını TCG Edremit mayın avlama gemisine bildirdi. Bu gemide bulunan SAS ve SAT timleri de sahil gerisi keşif harekatı başlattı. Timler botla mayının bulunduğu bölgeye gelerek dalış gerçekleştirdi. Timler mayına fünye bağladıktan sonra mayınlı bölgeden uzaklaştı. Ardından SAS ve SAT timlerinin mayına yerleştirdiği fünye patlatılarak mayın etkisiz hale getirildi. Çıkarma kapsamında TCG Bayraktar gemisindeki amfibi hücum timlerin botları gemideki 40 ton kaldırma kapasiteli vinçlerle denize indirildi.

Çıkarma yapılacak alanın temizlenmesinin ardından ikinci safhada, ATAK helikopterlerinin düşman adasına hava saldırısı ve amfibi piyade deniz birliğinin adaya çıkması icra edilecek.

Görüntü Dökümü
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- SAS ve SAT'lardan görüntü
- Mayının patlamasından görüntü
- Drone çekimleri
- Genel ve detay görüntü

Haber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN Güven USTA /İZMİR, (DHA)

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