"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda denizaltı kurtarma safhası

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen denizaltı kurtarma safhası tamamlandı.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki tatbikatın Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası da gerçekleştirildi.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma Gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Aksaz açıklarında gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği, Doğu Akdeniz’de Denizaltı Savunma Harbi tatbikatı icra eden denizaltı TCG Çanakkale dalış derinliğinden periskop derinliğine gelirken, deniz üzerinde bir ticari gemi ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, ana makine ile yüksek basınç sistemi işlevini kaybeden denizaltı, yüzeye çıkma özelliğini yitirerek dibe oturdu ve durumunu kırmızı denizaltı işaret fişeği atarak bildirdi.