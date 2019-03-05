HABER

"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda denizaltı kurtarma safhası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz bölümünde icra edilen denizaltı kurtarma safhası başladı - Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı

Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nın Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki tatbikatın, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası başladı.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan "denizaltı"nı arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Tatbikatta, önce gemideki gelişmiş sistemlerle denizaltı bulunacak. Ardından arama kurtarma gemisi de bulunan denizaltı üzerinde sabit kalarak, uzaktan kumandalı su altı cihazıyla denizin ve denizaltının kaza durumunu belirleyecek.

İçinde personelin ihtiyacının bulunduğu Acil Yaşam Destek Paketi, gemiden sepetle denizaltı personeline ulaştırılacak.

Denizaltından personel kurtarma çanı, bir tel aracılığıyla denizaltının üzerine indirilecek. Bu çan sayesinde hava koridoru oluşturulacak. Çanın içindeki 2 uzman operatör maksimum 6 denizaltı personelini alarak kurtarma gemisine taşıyacak.

Özel ihtisaslı ve donanımlı dalgıç personel ise çanla birlikte denizaltından mürettebatın tamamı alınana kadar faaliyetlerine devam edecek.

Tatbikat, Deniz Harp Merkezi Komutanlığı Tatbikat Kontrol Merkezince sevk ve idare ediliyor.

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladıDağda 4 delik açıldı! Deneme başladı
Avcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurduAvcılar koruma altındaki 'mahmuzlu kız kuşu'nu vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aksaz Mavi Vatan Mavi Vatan 2019 Tatbikatı Muğla tatbikat

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Çukur'da şoke eden final sahnesi! Dengeler değişiyor!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! 1 asker şehit

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Üniversitelerde yeni dönem! Bu yıl başlıyor

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

Dağda 4 delik açıldı! Deneme başladı

10 yıldır yakalanamıyordu! Polisi görünce 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin'

Yakalanamıyordu! Polise 'Bunun bir şaka olduğunu söyleyin' dedi

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

TSK duyurdu! PKK/YPG'li teröristlerce ateş açıldı

Son dakika: Ankara'da peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var

Art arda operasyon haberleri geliyor!

Günlük burç yorumları 5 Mart Perşembe (Mart ayı burç yorumları)

Ay, Balık burcuna geçerken neler olacak?

Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

Gaziosmanpaşa'da bir sokakta patlama! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.