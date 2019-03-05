"Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nda denizaltı kurtarma safhası başladı

Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikatı"nın Doğu Akdeniz bölümünde denizaltı kurtarma safhası icra ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nın sevk ve idaresindeki tatbikatın, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere aynı anda 3 denizde ilk defa icra edilen fiili bir faaliyet olduğu belirtildi.

Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümünde, denizaltı arama kurtarma safhası başladı.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan TCG Alemdar Denizaltından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Gemideki kurtarma personeli, senaryo gereği Aksaz açıklarında kaybolan "denizaltı"nı arayıp tespit ederek, kurtarma faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Tatbikatta, önce gemideki gelişmiş sistemlerle denizaltı bulunacak. Ardından arama kurtarma gemisi de bulunan denizaltı üzerinde sabit kalarak, uzaktan kumandalı su altı cihazıyla denizin ve denizaltının kaza durumunu belirleyecek.