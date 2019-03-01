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Mavi Vatan 2019 tatbikatında nefes kesen anlar! F-16'lar böyle vuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 08:00 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen, ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen 'Mavi Vatan 2019 Tatbikatı' aralıksız devam ediyor.

Senaryoya göre, kırmızı kuvvetlere ait iki F-16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi.

F-16'lar hedef alındı

Ana vatanı çevreleyen üç denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen "Mavi Vatan 2019 Tatbikat"tan gelen kareler nefes kesti.
Tatbikat kapsamında, Antalya'nın Kaş açıklarındaki Beş Adalar bölgesinde belirlenen hedefler top atışlarıyla tam isabet vuruldu.
Harbe hazırlık ve idame eğitimleri kapsamında gemilerde yangın ve yara savunma eğitimleri yapıldı.
Finike Körfezi'nde SAT komandolarınca helikopterden sarkıtılan halattan serbest kayma yöntemiyle gemi güvertesine iniş yapıldı.
Tatbikatlar kapsamında, 2 F16 uçağının yarattığı tehdit, gemilerden hava savunma harbi reaksiyonları uygulanarak engellendi.
Yan yana seyreden gemiler arasında malzeme transferi yapıldı.
Tatbikatın Doğu Akdeniz'i kapsayan bölümüne, Marmaris Aksaz Limanı'ndan çıkan 5 fırkateyn, 4 hücumbot, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 1 amfibi çıkarma gemisi, 1 akaryakıt gemisi, 4 yeni tip karakol botu, 1 Sahil Güvenlik Arama Kurtarma Gemisi ve 3 yardımcı sınıf gemileri, SAS, SAT ve amfibi hücum timleri, deniz ve hava kuvvetlerine bağlı unsurlar, seyir esnasında gece ve gündüz çeşitli eğitimler icra etti.
Bunlardan biri de F-16'ların vurulmasıydı. O anlarda bakın nasıl görüntüler oluştu! (AA)
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Anahtar Kelimeler:
F-16 tatbikat Mavi Vatan 2019 Tatbikatı

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