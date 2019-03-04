Mavi Vatan -2019 tatbikatının Foça bölümü başladı

Mehmet CANDAN - Kadir ÖZEN- Güven USTA / İzmir FOÇA, (DHA)- ANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda yapılması nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliği taşıyan 'Mavi Vatan -2019'un Foça bölümü yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a amfibi deniz piyade timi ile zırhlı silahların yüklenmesiyle başladı.

Türk Donanması'nca gerçekleştirilen 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda başladı. Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar'a (L-402) bir tabur amfibi deniz piyade birliği, 20 tank ve zırhlı silahlar tatbikat için yüklendi. Yüzde 71 yerli üretim olan Bayraktar, Foça Deniz Üssü Komutanlığı Leventler Limanı'ndan hareket etmeden önce ise yerli üretim silahların tanıtımı yapıldı. Amfibi Güney Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Bayraktar gemisi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından basın mensuplarına brifing verildi. Çıkarma yapacak amfibi deniz piyade birliği askerlerinin tatbikatta yerli ve milli silah piyade tüfeği MPT-76, sarsılmaz makinalı tabanca, Bora 12 keskin nişancı silahı, optik termal ve telsiz sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. İzmir Körfezi açıklarında jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta, senaryo gereği yarın, düşmana ait Hekim Adası'na amfibi çıkarma yapacak, TCG Bayraktar gemisi limandan ayrıldı.