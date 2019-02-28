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Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz tatbikatı olan ‘Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’ devam ediyor.

Türkiye tarihinin en kapsamlı deniz tatbikatı olan ‘Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’ devam ediyor. Tatbikatlar kapsamında gemiler arası posta çantası alıp verme ve yaklaşma manevra eğitimleri gerçekleştirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nca 3 denizde 100’ün üzerinde savaş gemisiyle düzenlenen ‘Mavi Vatan-2019 Tatbikatı’ hız kesmeden devam ediyor. Hava ve Kara Kuvvetleri desteğiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı koordinesinde, Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı dün sabah saatlerinde başladı. Gölcük ve Aksaz Ana Deniz Üslerinden açılan toplamda 103 gemi 10 gün boyunca sürecek tatbikat esnasında denizlerde adeta göz dolduruyor.
Devam eden tatbikatlar kapsamında; gemiler arasında posta çantası alıp verme eğitimi ve yaklaşma manevra eğitimleri başarıyla gerçekleştirildi. Gerçeğini aratmayan posta çantası alma-verme tatbikatı; kriz durumu veya özel bir durumda kritik malzemelerin gemiler arasında aktarımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Deniz, kara ve hava güçlerinin ortak hareket yeteneklerinin sınandığı tatbikat 8 Mart’a kadar devam edecek. Gölcük Ana Deniz Üslerinden denize açılan gemiler dün gece itibari ile Çanakkale Boğazı’nı geçti. Saroz Körfezi açıklarına ulaşan savaş gemilerinin öğle saatlerinden sonra atış tatbikatlarını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor

Mavi Vatan-2019’da tatbikatlar sürüyor
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