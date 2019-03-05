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Mavi Vatan'da 'temsili ada'ya operasyon! İşte ilk görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 08:15 | Son Güncelleme

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan-2019’un Ege Denizi safhasında temsili düşman adasına çıkarma harekatı başladı.

Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak başlatılan Mavi Vatan-2019 Tatbikatı devam ediyor.

Temsili düşman adasına harekat başladı

Senaryo gereği İzmir Körfezi'ndeki düşman ülkeye ait “Hekimli Adası” ismiyle anılan adaya amfibi çıkarması yapacak olan kuvvetler, sınıfında dünyanın en büyük gemisi olan ve yerli imkanlarla üretilen TCG Bayraktar ile sabahın ilk ışıklarıyla birlikte adaya yaklaştı.

KOMUTA TCG BAYRAKTAR'DA

KOMUTA TCG BAYRAKTAR'DA
Senaryo gereği düzenlenecek operasyonu Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, TCG Bayraktar gemisinden komuta etti. Dev geminin harekat merkezinde toplanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yetkili personeli, düzenlenen harekatı aşama aşama izleyerek gerekli yönlendirmeleri yaptı.
Harekat merkezi olan TCG Bayraktar’ı korumaya alan diğer Deniz Kuvvetleri unsurları, bot koridoru oluşturdu.

ÇIKARMA ÖNCESİ TEMİZLİK YAPILDI

ÇIKARMA ÖNCESİ TEMİZLİK YAPILDI
Çıkarmanın yapılacağı temsili düşman adası kıyılarında olası bir mayına karşı araştırma yapan mayın gemisi, HOSA adı verilen su altı otonom cihazıyla tarama yaptı. Taramada mayına rastlanınca devreye SAT timleri girdi.
Temsili düşman sahiline yapılan ön kuvvet harekatında SAT timleri tespit edilen mayın imha ederek çıkarma yapılacak sahil hattını temizledi.
Derinlikler nedeniyle çıkarma gemilerinin kapak atamadığı plajlara çıkarma yapabilmek amacıyla TCG Bayraktar gemisinde bulunan küçük çıkarma gemileri ve Amfibi Hücum Timine ait botlar suya indirildi. (İHA)

ÇIKARMA TATBİKATINDA KULLANILACAK SİLAHLAR TANITILDI

ÇIKARMA TATBİKATINDA KULLANILACAK SİLAHLAR TANITILDI
Türkiye'yi çevreleyen üç denizde aynı anda gerçekleştirilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, Ege Denizi'nde amfibi deniz piyade birlikleri, tank ve zırhlı araçların yerli ve milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a yüklenmesiyle devam etti.
Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'de 103 savaş gemisinin katılımıyla eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan-2019 Tatbikatı, jenerik senaryo ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan jenerik coğrafyaya istinaden 7'inci gününde devam ediyor.
Tatbikatın 6. gününde senaryo gereği, İzmir Körfezi açıklarında bulunan ve düşman kontrolündeki Hekimli Adası'na çıkarma için hazırlık yapıldı.
Foça Deniz Üssü'ndeki Leventler Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar'a 20 tank ve zırhlı araç ile Deniz Piyade Andı'nı okuyan bir tabur amfibi deniz piyade birliği bindirildi.
Tatbikat kapsamında askerler ve zırhlı araçlar Hekimli Adası'na çıkarma yaptı.
Çıkarmada, yerli ve milli silahlar kullanıldı.

BASIN MENSUPLARINA GEZDİRİLDİ

BASIN MENSUPLARINA GEZDİRİLDİ
Öte yandan dün, tatbikatı TCG Bayraktar Gemisi'nde takip edecek basın mensupları, Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve gemi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından bilgilendirildi.
Basın mensuplarına gezdirilen gemide, yerli ve milli sanayinin ürettiği silahlar ve gece görüş gözlükleri, dürbünleri tanıtıldı. (AA)
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TGC Bayraktar Mavi Vatan 2019 Tatbikatı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
acayip heyecanlandım...sandım ki, yunanlılara ellerimizle teslim ettiğimiz adaları geri alıyoruz!!!
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