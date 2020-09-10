Mavi Vatan nasıl doğdu? Doktrinin mimarları Cihat Yaycı ve Cem Gürdeniz anlatıyor

https://youtu.be/MiZmZQZ1qiU

Türkiye'nin dış politika ve güvenlik stratejisi son yıllarda dönüşüm içinde.

Bir süre "Komşularla Sıfır Sorun" prensibini benimseyen Türkiye, özellikle son 4 yılda deniz yetki alanlarında aktif ve askeri güce dayalı Mavi Vatan doktrinini benimsedi.

Mavi Vatan nedir? Nasıl doktrine dönüştü? Batı karşıtı bir doktrin mi?

Türkiye hükümeti, Mavi Vatan doktrinini uygularken hata yaptı mı?

Doğu Akdeniz'de sıcak çatışma riski var mı?

Mavi Vatan kavramını 2006'da ortaya atan ve geliştiren Amiral Cem Gürdeniz ile yazdığı kitaplar ve çizdiği haritalarla kavramın doktrine dönüşmesinde önemli rol oynayan Bahçeşehir Üniversitesi Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

https://www.youtube.com/watch?v=1F2zyyj-V38

