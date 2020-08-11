Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı!

Oruç Reis gemisinin yapacağı sismik araştırma çalışmaları için Türkiye’nin Akdeniz’de yeni bir Navtex ilanında bulunması sonucunda Mavi Vatan konusu gündeme geldi. Sismik araştırma yapılacak olan bölgenin sözde Yunan kıta sahanlığı ve Türkiye tarafından yok sayılan Yunanistan - Mısır anlaşma bölgesinde yer aldığı biliniyor. Bir doktrin olan Mavi Vatan ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’deki denizcilik politikasını şekillendiriyor. Peki, Mavi Vatan haritası nedir ve Mavi Vatan doktrini nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Mavi Vatan konusunun gündeme gelmesi ile Mavi Vatan neresi sorusu da sorulmaya başladı. Türkiye’nin Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki denizci politikasına şekil veren bir doktrin olan Mavi Vatan doktrini, 2015 yılından sonra Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı olan stratejisinin de temelini oluşturuyor. Mavi Vatan projesi yani ilişkili ileri savunma doktrini; dış politika militarizasyonu, askeri güç kullanımının diplomasiden öne geçmesi, savunmanın sınır ötesi alanlardan başlaması ve stratejiyi uygulama için askeri endüstriyel kompleks geliştirilmesiyle beraber karakterize edildi.