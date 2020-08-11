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Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Gündemi meşgul eden olaylardan bir tanesi olan Mavi Vatan ile konu detaylı bir şekilde araştırılmaya başladı. Pek çok kişi için yeni bir terim olduğu için Mavi Vatan nedir sorusu soruluyor. İşte Mavi Vatan haritası ve Türkiye’nin Mavi Vatanı ile ilgili detaylar...

Mavi Vatan nedir? Mavi Vatan haritası neresi? Türkiye’nin Mavi Vatanı!

Oruç Reis gemisinin yapacağı sismik araştırma çalışmaları için Türkiye’nin Akdeniz’de yeni bir Navtex ilanında bulunması sonucunda Mavi Vatan konusu gündeme geldi. Sismik araştırma yapılacak olan bölgenin sözde Yunan kıta sahanlığı ve Türkiye tarafından yok sayılan Yunanistan - Mısır anlaşma bölgesinde yer aldığı biliniyor. Bir doktrin olan Mavi Vatan ise Türkiye Cumhuriyeti’nin Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz’deki denizcilik politikasını şekillendiriyor. Peki, Mavi Vatan haritası nedir ve Mavi Vatan doktrini nedir? İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Mavi Vatan nedir?

Mavi Vatan konusunun gündeme gelmesi ile Mavi Vatan neresi sorusu da sorulmaya başladı. Türkiye’nin Marmara, Ege, Akdeniz ve Karadeniz’deki denizci politikasına şekil veren bir doktrin olan Mavi Vatan doktrini, 2015 yılından sonra Türkiye’nin deniz alanlarındaki aktif ve askeri güce dayalı olan stratejisinin de temelini oluşturuyor. Mavi Vatan projesi yani ilişkili ileri savunma doktrini; dış politika militarizasyonu, askeri güç kullanımının diplomasiden öne geçmesi, savunmanın sınır ötesi alanlardan başlaması ve stratejiyi uygulama için askeri endüstriyel kompleks geliştirilmesiyle beraber karakterize edildi.

Türkiye’nin mavi vatanı olarak da geçen terim ilk olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığından emekli olmuş olan Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından ortaya atıldı. 14 Haziran 2006’da Deniz Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenmiş olan Karadeniz ve Deniz Güvenliği başlıklı sempozyumda ilk defa Tümamiral Cem Gürdeniz tarafından kullanıldı. Cem Gürdeniz emekli olduktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı olan Tümamiral Cihat Yaycı tarafından geliştirildi ve bir daha spesifik bir hale dönüştü. Konuyu merak edenler tarafından Mavi Vatan haritası ve Mavi Vatan kaç km kare sorusu da araştırılıyor.

Mavi Vatan son dakika

Son olarak İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Mavi Vatan olayı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Altun; Mavi Vatan sınırları ile alakalı dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. 100 sene önce Sevr anlaşması ile dayatılmış olan rolün ve sınırların direnişle yırtıp atılmasından örnek vererek bugün de Mavi Vatan’da Türkiye’ye çizilmeye çalışılan sınırların yırtıp atıldığını açıkladı. Aynı zamanda Mavi Vatan Oruç Reis olayı ile alakalı olarak Türkiye’nin egemenlik haklarını ne pahasına olursa olsun savunacak bir kudrette olduğunu ifade etti.

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